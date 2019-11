Trutnovská plavkyně Martina Elhenická se v prosinci tohoto roku zúčastní mistrovství Evropy ve skotském Glasgow. Rozhodl o tom úplně poslední možný kvalifikační závod, který se o víkendu uskutečnil v chorvatském Záhřebu. Šestadvacetiletá členka TJ Loko UP Group Trutnov potřebného limitu dosáhla v nedělním závodě na 400 metrů kraul, když zaplavala výborný čas 4:09,83. Účastnice tři světových šampionátů se na mistrovství Evropy v krátkém bazénu podívá po dlouhých šesti letech. Tehdy se představila v dánském Herningu.

Martina Elhenická na významných akcích



2010 Olympijské hry mládeže Singapur

2012 ME v krátkém bazénu Chartres

2013 ME v krátkém bazénu Herning

2014 ME v dlouhém bazénu Berlín

2015 Světová univerziáda Gwangju

2015 MS v dlouhém bazénu Kazaň

2016 ME v dlouhém bazénu Londýn

2016 MS v krátkém bazénu Windsor

2017 MS v dlouhém bazénu Budapešť

2017 Světová univerziáda Taipei