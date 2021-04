Přesto je také pod Krkonošemi letošní ročník hodnocen jako úspěšný. Mladý tým docílil šesté příčky a pod vedením trenéra Michala Martiška rozhodně splnil předsezonní cíle. A to přesto, že sezona s ohledem na covidová opatření nebyla ideální.

Trenére, jak s odstupem času vnímáte šesté místo, které váš tým v sezoně obsadil?

Budu se opakovat, ale už jenom to, že se nám povedlo sezonu dohrát, je velký úspěch ženského basketbalu. Stálo nás to všechny nemalé úsilí a také finanční prostředky. Nakonec se to ale povedlo a já chci věřit, že to opět pomůže k pozitivnímu vnímání ženského basketbalu v České republice. Naše šesté místo je s odstupem času krásné, zejména po tom čím vším jsme museli projít.

Které hráčky vás letos svými výkony nejvíc potěšily? Kdo zaslouží vyzdvihnout?

Bude to znít možná jako klišé, ale letos opravdu všechny. Byla to zatím nejlepší parta, kterou jsem měl možnost trénovat (nejenom v Trutnově). A způsob, jakým se dokázaly holky vypořádat se všemi překážkami, které se na nás v průběhu sezony valily ze všech stran, je obdivuhodný. Například zápas na Slovance koncem listopadu, kde jsme nastoupili pět dní po zranění Katky Kozumplíkové a také bez Meg Wilson. Zápas se pro nás nevyvíjel příznivě a jenom díky obrovské vůli a víře všech hráček se nám povedlo v prodloužení vyhrát. Jak důležité vítězství to bylo, se ukázalo později, protože kdybychom nevyhráli, tak bychom asi nepostoupili do play off a místo šestého místa bychom na konci sezony hráli o deváté. Právě v tomto zápase byl krásně vidět ten charakter týmu. Bylo úplně jedno, jestli hráčka hraje pětatřicet minut nebo pětatřicet vteřin. Každá jedna odevzdala pro družstvo vše, co mohla.

Východočeským rivalem je tým Hradce Králové. Co říkáte na to, že Lvice dokázaly obhájit stříbrný kov?

Hradci za povedenou sezonu náleží velká gratulace. Vždyť krom duelů s USK prohrál jen jednou v play off se Žabinami. Druhé místo je naprosto zasloužené.

Medailové úspěchy před lety pravidelně sbíral také Trutnov. Může se tato doba podle vás vrátit?

Může, ale nebude to hned. Je potřeba si uvědomit, že v porovnaní s týmy, které bojují o medaile (mimo USK), tedy obě Brna a Hradec Králové, máme přibližně třikrát až čtyřikrát menší rozpočet. Ať se nám to líbí nebo ne, tohle rozhoduje. Na druhé straně jsme díky tomu posledních pět let dali mladým hráčkám takový prostor, jaký by v „medailové éře“ Trutnova nikdy nedostaly. Všechno má svoje pro a proti. Nejdůležitější je, aby si klub byl schopen definovat svůj cíl a toho se držel. Naše filozofie je momentálně dávat co nejvíce prostoru mladým hráčkám, které si ho ovšem musí zasloužit. Být trpělivý a posouvat je dál. Zároveň však chceme v rámci našich možností atakovat střed tabulky (5. – 6. místo) a pokusit se trápit a někdy i zaskočit top týmy, což se nám už několikrát i povedlo.

Jak se změní kádr Trutnova pro příští ročník? Budete se snažit do týmu přivést další hráčku ze zámoří?

Asi jako každý rok. Nějaké změny budou, ale teď je ještě moc brzy být konkrétní. Co se týče posil ze zámoří, strašně rád bych v trutnovském dresu opět viděl Meg Wilson. Důležitou zprávou také je, že naše kapitánka Katka Kozumplíková je po operaci, rehabilituje a věříme, že bude v průběhu sezony k dispozici. V tomto období oslovujeme zejména české hráčky, na základě toho pak budeme někdy v červnu vědět, jak na to jsme a jestli musíme shánět další posily v zahraničí či nikoliv.

U týmu už nějaký čas působíte. Jak jste vy sám v Trutnově spokojen a co by se podle vás dalo vylepšit?

Spoustu věcí. Dost to samozřejmě souvisí s financemi, které jsem vzpomínal předtím, ale vždy se dá něco zlepšit i v rámci těch podmínek, které v současnosti máme. Já osobně jsem v Trutnově spokojen, za těch pět let jsem tu zažil mnoho krásných chvil. Když se podíváme jaké týmy dominují i v jiných sportech, všechno až na výjimky kluby z velkých měst, tak si myslím, že to, co tady v Trutnově bylo a je, je v rámci republiky obdivuhodné.

Za jak velký problém považujete fakt, že mládež v uplynulé sezoně vůbec nehrála?

Problém je to obrovský! Mládež ztratila rok, který už bohužel nemůže nikdy plnohodnotně doběhnout.

Může tím trutnovský basketbal hodně trpět nebo naopak věříte, že máte oproti soupeřům náskok, jelikož mladé hráčky u vás dostávají poměrně značný prostor?

V úterý jsme začali s tréninky venku, které jsou v rámci opatření povoleny. Takže uvidíme, jak na tom jednotlivé holky jsou. Na jedné straně je super, že jsme i letos dali prostor mladším ročníkům a že mohly trénovat a hrát společně s ženami. V tom by to mohla být pro nás do budoucna výhoda. Obávám se však o ty, které ten prostor neměly, protože už jenom z hlediska vývoje, zejména mladší ročníky okolo jedenácti až třinácti let přišly o rok tréninku a pohybu v těch senzitivně nejdůležitějších obdobích. A to bude obrovský problém, nejenom pro Trutnov a basketbal, ale pro celý sport.

Umístění Trutnova v jednotlivých sezonách ŽBL

1996 -> 3. místo

1997 -> 6. místo

1998 -> 6. místo

1999 -> 3. místo

2000 -> 5. místo

2001 -> 4. místo

2002 -> 3. místo

2003 -> 3. místo

2004 -> 2. místo

2005 -> 3. místo

2006 -> 3. místo

2007 -> 3. místo

2008 -> 3. místo

2009 -> 3. místo

2010 -> 3. místo

2011 -> 6. místo

2012 -> 4. místo

2013 -> 4. místo

2014 -> 7. místo

2015 -> 3. místo

2016 -> 3. místo

2017 -> 7. místo

2018 -> 9. místo

2019 -> 6. místo

2020 -> 8. místo

2021 -> 6. místo