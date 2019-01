Turnov - Již v úterý se na Městském atletickém stadionu v Turnově uskuteční tradiční akce roku 2014.

Robert Urbanek, Polsko | Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka sen už v úterý uskuteční 15. ročník stejnojmenného Memoriálu Ludvíka Daňka, který se podobně jako v předchozích letech stane největší sportovní akcí roku v regionu.

Turnovský mítink je zařazen do série závodů European Athletics Outdoor Area Permit Meetings 2014 a české atletické extraligy. V pořadí se jedná už o druhý mítink pro druhé kolo extraligy. Do Turnova jsou tradičně zváni nejlepší světoví diskaři, koulaři a česká atletická špička. Na letošním ročníku si pořadatelé připomenou 50 let od světového rekordu Ludvíka Daňka v hodu diskem na turnovském stadionu. Rekord zde vytvořil 2. srpna 1964 výkonem 64, 55 metrů.

Manažerem mítinku je mistr světa v hodu diskem z roku 1983 a z olympijských her v Moskvě 1980 stříbrný Imrich Bugár. Ten jednal o účasti světových diskařů.

Vedle sportovních disciplín připravují organizátoři i řadu doprovodných akcí. Jednou z nich bude autogramiáda známých sportovců, na níž přislíbila účast olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková. Diváci se mohou těšit také na zajímavý závod na kolečkových lyžích. Utkají se v něm čeští reprezentanti v běhu na lyžích. Na atletickém oválu půjde o Martina Koukala, Aleše Razýma a Jiřího Magála.

Co se týče samotného memoriálu, pak je potvrzen start Jakuba Holuši v běhu na 800 metrů. V roce 2012 vybojoval na stejné trati tento borec stříbrnou medaili při halovém MS v Istanbulu (1:48,62) a jako jediný z českých atletů zde získal medaili. V kouli mužů nastoupí nejlepší koulař současnosti David Storl (1. na MS v Moskvě 2013 výkonem 21,73) a Dylana Armstronga (3. na MS v Moskvě 2013 výkonem 21,34). Soupeři mu budou vynikající čeští vrhači Ladislav Prášil, Martin Stašek, Tomáš Staněk či Petr Stehlík.

V hlavní memoriálové disciplíně, jíž je hod diskem, se představí její velké hvězdy: Gerd Kanter, Piotr Malachowski (2. na MS v Moskvě 2013 výkonem 68,36), Virgilius Alekna, Martin Wierig, Robert Urbanek (6. na MS v Moskvě 2013 výkonem 64,32), Robert Harting (1. na MS v Moskvě 2013 výkonem 69,11), David Wrobel.

