Mistrovskou korunu si nasadil Turnov. Maraton ovládl Neuman

/FOTOGALERIE/ Největší akce svého druhu na světě a názvem Czech Open rozjela 32. ročník. Do Pardubic se kvůli koronavirové pandemii sjíždí méně hráčů než ve "zdravých" letech. To ale nemění nic na to, že o šachy a další hry je stále zájem.

Czech Open v akci | Foto: Foto: pořadatele

První sady medailí rozdány. Mezinárodní festival šachu a her rozjel i 32. ročník soutěží čtyřčlenných družstev. Turnaje s názvem Český lev Kolešovice Open se zúčastnilo 84 týmů ze šesti zemí světa. „Mile nás překvapila účast. Oproti minulému roku se jedná o nárůst téměř třiceti týmů. Je vidět, že po delší zimní a jarní odmlce je po šachu doslova hlad,“ Petr Laušman, zástupce ředitele Czech Open. „Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a nemuseli jsme řešit žádné větší prohřešky,“ dodává Laušman. Hlavně přežít. Jsou rádi, že se vůbec Czech Open pořádá Přečíst článek › Prvenství a titul mistra republiky získal ŠK Zikuda Turnov s označením A. Během sedmi kol vyslal do bojů tyto hráče: Tomáše Krause, Jan Vykoukal, Pavla Šimáčka, Lukáše Vlasáka a Tomáše Studničku. „Celý turnaj jsme se jako tým dobře doplňovali. Každý z hráčů dokázal v pravou chvíli zabodovat. Oproti minulým rokům jsme měli letos poněkud těžší los. Díky tomu si více vážíme celkového prvenství,“ prohlašuje velmistr Pavel Šimáček. Druhou příčku bral německý tým Sachsen-Anhalt. Třetí místo obsadilo béčko turnovské Zikudy. Zároveň se stalo vicemistrem republiky. V celkovém pořadí se na nepopulární čtvrté pozici umístila Moravská Slavia Brno, získal „cenu útěchy“ v podobě třetího místa v MČR. Za stoly celý den i noc V pardubickém Ideonu už byl odehrál také turnaj Bulinský & Vávra Open, jako otevřené mistrovství České republiky v bleskovém maratonu. Tímto maratonem tedy pardubičtí organizátoři ve velkém stylu oslavili Mezinárodní den šachu. Klání se zúčastnilo čtyřicet hráčů z pěti zemí . Za šachovnicemi strávili celých 24 hodin a odehráli 117 partií! Vítězem se stal zaslouženě Petr Neuman, před Markem Karasem a Tomášem Krausem. Turnaj se hrál zároveň jako MČR, ve kterém zvítězil Neuman, před Krausem a Martinem Červeným. „Je to čím dál tím těžší, jak je člověk starší a fyzička se nelepší. Hrál jsem hodně úsporně. Na to, že to byl blicák, tak těch remíz bylo opravdu hodně. Ale z vítězství mám samozřejmě velkou radost,“ okomentoval svůj výkon Neuman . Pro zajímavost šachový maraton se letos nehrál od sedmi večer do sedmi večer, ale začal i skončil v jedenáct dopoledne. „Pro mě osobně to bylo rozhodně lepší, protože jsem ranní ptáče. Když se hraje od 19 hodin, tak má člověk za sebou skoro celý den a ze čtyřiadvacetihodinovky se stává hodin třicet šest,“ usmívá se Neuman. Ten už se řadí k inventářům festivalu. „Poprvé jsem tu byl již na 2. ročníku v roce 1991 a za celou dobu trvání festivalu jsem chyběl snad jen třikrát. Czech Open a Pardubice mám rád, jedná se o mou srdcovou záležitost. Hraním šachu jsem tu strávil celkem již více než rok,“ přidává k dobru Petr Neuman. Otevřené MČR ve Fischerových šachách, Memoriál Vladimíra Nováka ovládl Mate Bagi z Maďarska. Druhé místo obsadil Václav Valenta, který tak získal republikové prvenství. Třetí skončil Jiří Bauma. Na bronz v domácím šampionátu dosáhl Martin Stoček z pardubického klubu 2222 ŠK Polabiny. Rubikovka a ty další V hracích sálech kongresového centra Ideon se nehrají pouze šachy. Zájemci si mohli zahrát hned několik turnajů napříč herním světem. V bridži se hrál turnaj dvojic a také čytřčlenných družstev. V turnaji dvojic se nevíce dařilo dvojici Klemš - Kopecký. V týmech pak dominoval tým P.S. V turnaji Go se prezentovalo 49 hráčů. Nejvíce se dařilo Lukášovi Podpěrovi. Festival poskytl prostor také hře Scrabble. účasti 28 hráčů se celkového prvenství dočkal Martin Sobola. V turnaji Backgammonu zvítězila Pavla Vidanová. Znovu v Pardubicích nechyběly Shogi, kde se stal vítězem Peter Constantinou. Uskutečnil se i turnaj v Mezinárodní a České dámě, kde v prvním zmíněném turnaji zvítězil Václav Křišťa a ve druhém Filip Kareta. Do Ideonu se dostavilo také 22 vyznavačů Rubikovy kostky. Na metu nejvyšší dosáhla Veronika Bečková. Dnes ve společenském centru Ideon pokračuje dvoudenní turnaj rapid v šachu a v pátek se rozejdou všechny hlavní soutěže v čele s velmistrovským klání.