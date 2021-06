V motokrosovém areálu v Trutnově se sešlo při prvním závodě Nova Motocross Cupu 190 účastníků. Byl mezi nimi i někdejší mistr Evropy Petr Bartoš z Orion Racing Teamu, který ovládl kategorii licencovaných jezdců před Janem Wagenknechtem z Trutnova z HT Group.

Motokrosových závodů Nova Motocross Cup v Trutnově se zúčastnily bezmála dvě stovky jezdců. | Foto: Jan Bartoš

Závody pořádal Krkonošský Automoto Klub Trutnov. Motokrosaři vyrazili na trať v deseti kategoriích, ve třech z nich vyhráli borci z Trutnovska. V kategorii 33 - 44 let zvítězil Tomáš Nývlt (SMX Racing Team Rudník), v kategorii 55-60 let Milan Luštinec (KAMK Trutnov) a v kategorii nad 61 let Pavel Hájek (SMX Racing Team Rudník).