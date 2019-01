Lomnice nad Popelkou - Výkony turnovského rodáka hájícího barvy LSK Lomnice nad Popelkou vedle dalších obyvatel města z pomezí Českého ráje a Podkrkonoší bedlivě sledoval i Tomáš Portyk, otec českého reprezentanta v severské kombinaci.

Skokan na lyžích, Roman Koudelka. | Foto: ČOV/Pavel Lebeda

V rakouském Bischofshofenu v neděli vyvrcholilo Turné čtyř můstků, na němž potvrdil výborný vstup do sezony skokan na lyžích Roman Koudelka. V závěrečném závodě rodák z Turnova skončil šestý a celý seriál dokončil na vynikající páté pozici.

Právě Portyk starší s nejlepším českým skokanem stále spolupracuje jako trenér a konzultant techniky. Jak se mu tedy zamlouvá skokanův vstup do sezony?

„Píšeme si každý den. Počítal jsem s tím, že na tom Roman bude dobře, že ale až takhle, to se přiznám, že ne,“ hlásil Deníku krátce před nedělním závodem Tomáš Portyk.



„Už v létě to bylo dobré. My jsme se tehdy rozhodli, že trochu překopeme jeho styl letu a nájezdu. To se nám podařilo. Roman se navíc věnoval hodně tréninku na domácím můstku v Lomnici. Na každý s ním jezdila i manželka se synem, vozili ho nahoru, jelikož u nás nemáme lanovku. Všechno nasvědčovalo tomu, že to bude při závodech dobrý,“ našel důvody skvělých výkonů svého svěřence spokojený kouč.



Pro každého sportovce je navíc důležité být takzvaně „v pohodě“. Je to i případ Romana Koudelky? „Určitě. On má trochu od přírody problém s psychikou. Když se mu ale podaří dostat do pohody, pak už to šlape a není problém. Letos navíc máme dobrý materiál, konečně dobrou látku do kombinézy. Oproti světu vůbec neztrácíme. Je vidět, že to nese ovoce,“ tvrdí dále Tomáš Portyk.



„Roman zatím pokazil jeden skok v Innsbrucku, ale žádný propadák to nebyl. Celkově panuje spokojenost. Sám ví, že soupeři mají o dost lepší podmínky. Nohama nebo fyzicky je ale připraven výborně. Teď se navíc v pořadí Světového poháru hodně posune, bude v kontaktu a to je pro něho důležité. Nyní ví, že se může měřit úplně s každým.“



Turné čtyř můstků skokanů na lyžích

4. závod v Bischofshofenu (Rakousko): 1. R. Kobajaši (Jap.) 282,1 (135+137,5), 2. Kubacki (Pol.) 268,30 (138+130), 3. Kraft (Rak.) 267,5 (134+131,5), 4. Leyhe (Něm.) 266,0 (126+137), 5. Eisenbichler (oba Něm.) 265,5 (137+131,5), 6. Koudelka (ČR) 259,7 (133+130,5), 7. Granerud (Nor.) 258,0 (128,5+135), 8. Peier (Švýc.) 254,6 (131,5+127), 9. Johansson (Nor.) 253,3 (132+126,5), 10. Geiger (Něm.) 249,5 (122+133,5), …30. Kožíšek 206,1 (118,5+120,5), 46. Polášek (oba ČR) 88,6 (112,5).



Konečné pořadí Turné:

1. R. Kobajaši 1098,0, 2. Eisenbichler 1035,9, 3. Leyhe 1014,1, 4. Kubacki (Pol.) 1010,8, 5. Koudelka 1006,3, 6. Stoch (Pol.) 994,0, …38. Polášek 389,7, 43. Kožíšek 302,3, 63. Hlava (ČR) 93,6.



Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů):

1. R. Kobajaši 956, 2. Žyla (Pol.) 529, 3. Stoch 504, 4. Leyhe 411, 5. Geiger (Něm.) 394, 6. Forfang (Nor.) 360, …13. Koudelka 250, 34. Polášek 40, 46. Hlava 15, 58. Kožíšek 3.