Nepříznivé počasí zkušené lyžaře neodradilo. Přijeli z řady koutů (nejen) Evropy

„FIS Masters Cup pořádáme v České republice každoročně již od roku 2004, od roku 2008 pak vždy v jednom z našich nejlepších lyžařských středisek v Peci pod Sněžkou na pro Masters skvělých tratích sjezdovky Javor,“ říká dlouholetá předsedkyně organizačního výboru Iva Kárníková. „V Peci se můžeme opřít o podporu a úzkou spolupráci města, provozovatele SkiResortu Černá hora – Pec, provozovatele techniky z TJ Slovan Pec a Loko Trutnov. Díky této široké kooperaci máme garanci, že závodní tratě budou perfektně připravené a veškerý technický servis zajištěný,“ dodává Iva Kárníková.

Světový pohár kategorie Masters v alpských disciplínáchZdroj: Kateřina ŠimkováV letošním roce pořadatel očekává, že se počty účastníku FIS Masters Cup vrátí k dlouhodobému normálu, který se pohybuje kolem 200 závodníků. „Protože covidová pandemie naštěstí už odezněla, těšíme se na velké nasazení a zajímavé výkony všech, kteří se rozhodnou během víkendu změřit síly,“ podotýká Iva Kárníková. Jediné, co může osudím dramaticky zamíchat, je počasí. Únorová předpověď nevypadá dobře ani pro podmínky v horských oblastech. Do druhého březnového víkendu je však ještě daleko a srážky i mrazy do vyšších poloh ještě dorazí.

V roli mezinárodního technického delegáta se opět představí Olga Charvátová Křížová, bývalá československá reprezentantka a bronzová medailistka ze zimních olympijských her 1984 v Sarajevu. Jako tradičně se na FIS Masters Cup chystají početné delegace z významných lyžařských velmocí, jako jsou Rakousko, Německo, Francie nebo Itálie, ale i ze vzdálenějších koutů světa – Nového Zélandu, Chile, USA či Austrálie. Chybět nesmí ani silná skupina sportovců ze Slovenska a Polska.

K samotným závodům neodmyslitelně patří bohatý doprovodný program, jehož vrcholem je slavnostní vyhlášení výsledků sobotního slalomu, předávání trofejí a raut. Tento všemi vítaný společenský večer se již pravidelně koná v hotelu Horizont, jehož zázemí, kvalitní servis a vstřícnost jsou zárukou zajištění vysoké úrovně celé akce.

Závodníci z Chile či Austrálie. Do Pece se vracejí alpští lyžaři z celého světa

Jako naprostá většina dřívějších ročníků se i ten letošní uskuteční pod záštitou ministra pro místní rozvoj, hejtmana Královéhradeckého kraje a starostů měst Pece pod Sněžkou a Trutnova. Rovněž podpora Nadace ČEZ je pro závody naprosto stěžejní. „Poděkování za spolupráci patří všem partnerům i zástupcům celostátních a regionálních médií. Bez této pomoci a podpory bychom tuto náročnou mezinárodní sportovní akci nemohli zorganizovat,“ doplňuje Iva Kárníková.

FIS Masters Cup je otevřený všem lyžařům, kteří jsou starší třiceti let a jsou platnými členy příslušné národní lyžařské asociace, jež je řádným členem Mezinárodní lyžařské federace FIS. Přihlášky do závodů s platným FIS codem je možné podat nejpozději do úterý v týdnu před závody čili do 5. února, vše se samozřejmě řídí platnými propozicemi a pravidly danými FIS. Pořadatel zve rovněž srdečně také všechny z řad široké veřejnosti, kteří fandí alpskému lyžování. Bude to atraktivní a napínavá podívaná.

Zdroj: tisková zpráva závodu

O FIS Masters Cup

Světový pohár FIS Masters Cup je soutěž pořádaná zejména v Evropě a v Severní a Jižní Americe, které se pravidelně účastní okolo 10.000 aktivních závodníků z celého světa. Účastníci musí být ve věku vyšším než 30 let a být platnými členy příslušné národní lyžařské asociace, která je řádným členem Mezinárodní lyžařské federace FIS. Většinou jde o bývalé lyžařské reprezentanty a špičkové závodníky, proto jsou závody FIS Masters divácky velmi populární. V České republice je pořádáním závodů pověřena společnost SJ SKI, s.r.o.

