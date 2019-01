Trutnov - 1 hodina 14 minut a 37 vteřin. Takový čas měl v cíli nejrychlejší biker Velké ceny trutnovského draka.

Velká cena trutnovského draka 2009 | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Zajet ho se v úvodním závodě letošního seriálu Krkonošského poháru horských kol v cross country podařilo polskému závodníkovi Mariusu Kowalovi (Team Kolarz Polanica), který vyhrál katetegorii Masters I. a svým výkonem paradoxně pokořil i vítěze prestižnější kategorie Elite – Michala Kaněru z týmu AxitDoldy Náchod.



„Po sobotním českém poháru v Kamenici jsem trochu cítil únavu, ale trať byla skvělá a strašně se mi líbila,“ prohlásil Kaněra chvíli poté, co o vítězství v Elite svedl úspěšný souboj se svým oddílovým kolegou Tomášem Doleželem. Rozdíl mezi jezdci z náchodské stáje byl jen 2,5 vteřiny.



Nejlepší ženou, která se v neděli vydala na trať v městském lesoparku, byla domácí Petra Tlamková z Loko Trutnov. Juniorská prvenství si vyjeli Marco Davídek (Scott Scania Apache Kolín) a Vendula Kuntová (Dukla Praha).



Letošní ročník Velké ceny Trutnova se jel na zbrusu nové, velmi atraktivní trati. Nepříznivé počasí však bikerům úplně neumožnilo nasát její kouzlo. „Za sucha by trať byla výborná, ovšem třídenní déšť z ní udělal úplně něco jiného,“ postěžoval si za organizátory z Loko Trutnov Miroslav Tlamka. „Dětem jsme museli trať o něco zkrátit, vypustili jsme nejtěžší stoupání i sjezdy. Pro ostatní jsme trať nechali, jenom eliťákům jsme ubrali jedno kolo,“ sdělil, že muži Open jeli stejnou porci kilometrů jako Masters I a junioři. „Jsme rádi, že všichni dojeli do cíle ve zdraví,“ uzavřel Tlamka.



Krkonošský pohár MTB nyní pokračuje v neděli 14. června druhým závodem, Velkou cenou Jilemnice.

Vítězové dětských kategorií – žákyně I (10 – 12 let, 4,6 km): 1. Daniela Březinová (Scott Scania Team Kolín) 17:52,5. Žáci I (10 – 12 let, 4,6 km): 1. Lukáš Kunt (Loko Trutnov) 16:13,8. Žákyně II (13 – 14 let, 4,6 km): 1. Elena Vaníčková (Scott Scania Team Kolín) 17:02,0. Žáci II (13 – 14 let, 4,6 km): 1. Dominik Sádlo (SK BP Lumen Úpice) 15:08,8. Kadetky (15 – 16 let, 11,4 km): 1. Nikola Semeráková (Olfin Car Vella Trutnov) 1:08:12,2. Kadeti (15 – 16 let, 11,4 km): 1. Ondřej Žniva (Scott Scania Team Kolín) 41:22,3.



Výsledky ostatních kategorií – juniorky (17 – 18 let, 17,1 km): 1. Kuntová (Dukla Praha) 1:23:53,9, 2. Karolína Bergerová (Carla Kupkolo.cz) 1:29:29,0 Junioři (17 – 18 let, 22,8 km): 1. Marco Davídek 1:21:47,8, 2. Ondřej Pipek (oba Scott Scania Team Kolín) 1:23:19,4, 3. Daniel Máka (Loko Trutnov) 1:26:27,2. Ženy (17,1 km): 1. Petra Tlamková (Loko Trutnov) 1:12:45,8, 2. Ivana Pechoutová (Rubena Specialized) 1:20:48,9, 3. Petra Krtičková (Cyklo Stratílek Litomyšl) 1:31:43,2.



Muži Elite (22,8 km): 1. Michal Kaněra 1:14:45,4, 2. Tomáš Doležal (oba Axit Doldy Náchod) 1:14:47,9, 3. František Žilák (KED – Cyklomax) 1:18:35,7. Masters I (22,8 km): 1. Kowal Marius (Team Kolarz Polanica) 1:14:37,4. 2. Petr Sulzbacher (KED – Cyklomax) 1:22:33,7, 3. Tomáš Sulzbacher (Pítrs Bikes) 1:24:24,5. Masters II (17,1 km): 1. Luboš Toman (Carla Kupkolo.cz) 1:02:22,1, 2. Tomáš Čada (Redpoint Pearl Izumi) 1:02:29,6, 3. Pavel Kaněra (Axit Doldy Náchod) 1:06:57,7.