Už tuto sobotu odstartuje v Jiřetíně 34. ročník seriálu v bězích do vrchu. Jde o nejstarší seriál běhů, který začíná vždy dvojzávodem na severu Čech a končí horským během na Alfrédku.

Také letos bude akce obsahovat 38 závodů ve všech koutech naší republiky s jedním závodem na Slovensku. Jeho vrcholy jsou letos zajímavé. Mistrovství České republiky veteránů v běhu do vrchu se koná již 27. dubna v Horním Maršově a bonbónkem bude MČR v běhu do vrchu 25. května v Janských Lázních. To je letos spojeno s mistrovstvím Evropy veteránu.