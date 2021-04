A z pohledu Lokomotivy se na ročník 2020/2021 dá dívat ze dvou pohledů. Výsledkově jistě panuje spokojenost. Šestá příčka je vyrovnáním nejlepšího umístění za posledních pět let. Na druhou stranu průběh soutěže poznamenaný covidovými opatřeními, častými nemocemi, odkládáním a následným kontumováním zápasů nijak pozitivně nevyznívá.

Vzpomínat v nejlepším tak nebude ani velká opora týmu Anna Rylichová. Jednadvacetiletá hráčka ve své páté sezoně v ligovém dresu Lokomotivy splnila roli tahouna družstva a s 245 body byla jeho nejlepší střelkyní.

Ani ona se kvůli onemocnění nevyhnula několika zápasovým absencím, věří však, že v příštím ročníku se již sport a basketbal zvlášť vrátí do starých pořádků.

Trutnov sezonu 2020/2021 uzavřel na šesté příčce. Jste s tímto umístěním spokojená a odpovídá podle vás možnostem družstva?

Vzhledem ke všem negativním okolnostem, se kterými jsme se musely přes sezonu vypořádat, si myslím, že je pro nás konečné šesté místo dobrý výsledek.

Základní část jste dohrály na osmé pozici a bitvu o konečné umístění vám ulehčil nezájem Slavie hrát skupinu o 5. – 8. místo. Překvapil vás postoj pražského klubu?

S nepříjemnostmi kolem koronaviru se potýkala celá liga. Všechny týmy se snažily udělat maximum pro to, aby se nákaza mezi družstvy nešířila. Rozhodnutí Slavie respektuji, ale mrzelo nás, že se zápasy s nimi neuskutečnily.

Jak by se líbilo vám, kdyby se k bojům o umístění takto postavilo vedení Trutnova?

Nebylo by to pro mě příjemné, protože samozřejmě chci za sezonu odehrát co nejvíce zápasů. Lidem z vedení Lokomotivy ale plně důvěřuji a myslím si, že pokud by se takto rozhodli, měli by k tomu velice pádný důvod.

Tak jako tak, dostaly jste možnost bojovat o pátou pozici. Jak vysoko tahle meta visela? Bylo v silách týmu Chomutov přehrát?

Určitě ano. Domácí zápas jsme nerozehrály špatně a konečný výsledek (prohra pouze o tři body) pro nás byl motivací do závěrečného utkání.

Věděly jsme, že nás čeká těžký boj až do konce. Myslím si, že jsme do toho daly naše momentální maximum, avšak musím říct, že po karanténě a prodělaném covidu to pro některé z nás, včetně mně, nebylo vůbec jednoduché. I tak jsem hrdá na náš tým, že jsme nic nevypustily a rvaly se až do konce, i když výsledek nedopadl podle našich představ.

Hádám, že i přes solidní umístění nebudete na uplynulý ročník vzpomínat v nejlepším. Jak nepříjemné pro vás byly restrikce spojené s testováním a třeba i pohled na prázdné tribuny?

Když se testujete jednou až dvakrát do týdne, člověk si na to celkem zvykne. Je pravda, že v prázdné hale bez diváků to není ono, ale i tak jsem ráda, že jsme měly možnost trénovat a hrát, a že se naše zápasy přenášely on-line. Naši fanoušci si nás mohli pustit alespoň přes internet.

Co se týče osobních statistik, tak vám i tato sezona vyšla. Byla jste oporou družstva. Z tohoto pohledu spokojenost?

Tato sezona nepatřila k mým úplně nejlepším, ale zase jsem v týmu měla jinou roli, se kterou jsem se musela vypořádat. Zvlášť když se zranila naše nejlepší hráčka a kapitánka Katka Kozumplíková. Díky tomu zase lépe vidím, kde jsou mé nedostatky a z nasbíraných zkušeností se v budoucnu pokusím těžit.

Vám je jednadvacet. Když by vás na tréninku kouč Martišek rozdělil na „staré a mladé“, putovala byste mezi zkušenější polovinu. Jste ráda, že se Lokomotiva před pár lety vydala cestou perspektivy?

Rozhodně ano. Díky tomu jsem i já mohla ,,načichnout“ k dospělému basketbalu v hodně mladém věku. Baví mě sledovat, jak se každá hráčka vyvíjí a jak se zlepšuje. Jsem ráda, že Trutnov tuto možnost nabízí.

Věříte, že z toho budete těžit třeba už v příštím ročníku a letošní umístění pokud možno ještě vylepšíte?

Každou sezonu bychom se chtěly zlepšovat. Já věřím, že si všechny z odehraných zápasů odneseme maximum a příští ročník bude ještě lepší než ten letošní. Pokud nám to samozřejmě epidemiologická situace dovolí.

Už za dva měsíce ve Španělsku a Francii vypukne Euro basket. Jaké šance dáváte českému týmu, který už v základní skupině narazí na Rusko, Chorvatsko a domácí Francii?

Na mistrovství Evropy nás čeká velice těžká skupina, troufnu si říct, že jedna z vůbec nejtěžších. Všechno to jsou velice silné a zkušené týmy. Já ale Češkám věřím a myslím si, že se budou chtít svojí dravostí poprat minimálně o postup ze skupiny a pak i co nejlepší umístění.

Jak plánujete letní přestávku využít vy?

Co se týče mých plánů na prázdniny, pak hodně záleží na situaci, jaká v České republice bude. Na konci srpna mě čekají bakalářské statní zkoušky, takže se během prázdnin budu učit. Ještě mě na konci května čeká s univerzitním týmem soustředění před Univerziádou 2022. Pak už jen individuální tréninky a příprava na novou sezonu.

Anna Rylichová v ligovém dresu Trutnova

2016/2017 23 zápasů 111 bodů

2017/2018 25 zápasů 203 bodů

2018/2019 22 zápasů 269 bodů

2019/2020 22 zápasů 311 bodů

2020/2021 19 zápasů 245 bodů

celkem 5 let 111 zápasů 1139 bodů

Pět trutnovských sezon od posledního bronzu

ročník 2016/2017 7. místo

ročník 2017/2018 9. místo

ročník 2018/2019 6. místo

ročník 2019/2020 8. místo

ročník 2020/2021 6. místo