S obměněným kádrem, v nových dresech, ale zároveň se stejným obsazením trenérského postu vstoupí už tuto sobotu do nového ročníku Renomia ŽBL basketbalistky týmu KARA Trutnov.

Jeden ze dvou východočeských celků v nejvyšší domácí soutěži se od 17 hodin představí v hale brněnských Žabin. Trutnovačky do moravské metropole vyrazí v roli jednoznačného outsidera, přesto s vírou dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jak vidí samotný zápas a hlavně celou sezonu 2021/2022 trutnovský lodivod? Na to odpovídal šéf lavičky Michal Martišek (39).

Trenére, už v sobotu vstoupíte do nové sezony ŽBL. Jak moc se těšíte vy a jaké napětí cítíte z týmu?

Tak jako každou sezonu, první zápas znamená definitivní konec přípravy, která nepatří zrovna mezi nejoblíbenější části basketbalového kalendáře (usmívá se). Takže v tomto případě se já i hráčky velmi těšíme, že nám už začne ten zápasový rytmus.

Loňský „covidový“ ročník jste dohráli na skvělé šesté pozici. Máte na to, aby jste podobné umístění v konkurenci dalších devíti družstev zopakovali?

Určitě na to máme. O konečné pozici se bude stejně jako v loňské sezoně rozhodovat až v závěru, kdy se soutěž bude dohrávat opět i duely o 5. - 8. místo. Proto máme několik cílů. Prvním je postup do play off, ideálně ze sedmého a lepšího místa, a následně v březnu být připraveni zabojovat o co nejlepší konečné umístění.

Ostrý start do sezony



25. 09. Žabiny Brno – Trutnov

03. 10. Trutnov – Slovanka

07. 10. Hradec Králové – Trutnov

09. 10. Slavia Praha – Trutnov

17. 10. Trutnov – Hradec Králové

Jak byste zhodnotil letní přípravu, která vyvrcholila zápasy na domácím turnaji O pohár starosty města?

Velice podobně jako minulý rok, příprava nebyla ideální. V prvním zápase se nám zranila pivotka Madison Wolf, kterou pak postupně na domácím turnaji následovaly další hráčky. Takže poslední dva týdny bylo hlavní prioritou dostat se ze všech zranění. Věřím, že se nám to povedlo a v sobotu nastoupíme v téměř kompletní sestavě.

Kádr Trutnova doznal řady změn. Popište nejprve odchody, které vás postihly.

Za studiem odešly Štěpánka Ježková, která přestoupila do pražské Slavie a Anna Hrabětová. Tereza Šípová-Gotvaldová se připravuje na mateřské povinnosti, jediná zahraniční posila Meg Wilson bude působit v Německu.

Trenér Michal MartišekZdroj: Jan BartošSestavu jste tak musel o několik jmen doplnit. Jak se vám nové tváře jeví a kde jsou jejich přednosti?

O výraznější prostor si velmi hlasitě říká Veronika Borsová, která s námi už trénovala od ledna a taky si na pár minut zkusila ŽBL. Po sezoně se z dorostu přidala ještě Alžběta Seifrtová. Obě jsou také členkami juniorského týmu U19. Jako první posila se přidala Adéla Vítova, mládežnická reprezentantka, která loni působila u vicemistra v Hradci Králové. Zahraničními posilami jsou Dunia Huwé z Belgie a americká pivotka Madison Wolf. Zapracovat pět nových jmen je vždy náročné, ale myslím, že se nám to postupně daří. Samozřejmě některé věci potřebují čas a trpělivost, ale jsem přesvědčen, že se nám postupně společně podaří z každé hráčky dostat maximum.

Nejednoho příznivce klubu zajímá, jak je na tom kapitánka Kateřina Kozumplíková.

Nadále svědomitě plní plán, který je nezbytný pro její návrat na palubovky, zatím nenastala žádná komplikace a pomalu se blíží do závěrečné fáze. Momentálně už trénuje individuálně, týmový trénink a trénink s kontaktem jsou dalšími metami v tomto náročném procesu.

Na trutnovské dresy se vrací značka KARA, se kterou klub před lety zažíval medailové žně. Co lze od tohoto spojení očekávat?

Věřím v dlouhodobou spolupráci. V současné době se jedná o skromnou pomoc v rámci prezentace společnosti, která bojuje o svoji záchranu. Všichni si určitě přejeme, aby jak KARA, tak basketbal v Trutnově opět patřil mezi špičku ve svých oborech. Abychom toho dosáhli, oba nás čeká dlouhá cesta, tvrdá a náročná práce. Já ale věřím, že i toto symbolické spojení je prvním krokem k tomu, aby se to v horizontu několika let oběma subjektům podařilo.

Hned na úvod ročníku vás čeká jeden z favoritů soutěže Žabiny Brno. Jste rád, že začínáte právě zápasem, do kterého tým může jít bez nervů?

Žabiny Brno dle aktuálního postavení jsou za mě největší favorit na finále, takže velice náročný start. Na druhé straně je to soutěžní zápas a my potřebujeme proti kvalitnímu soupeři využít každou minutu na hřišti k nabrání zkušeností a sebevědomí.

Vedle USK a Žabin vyhlašují letos medailové ambice hradecké Lvice, ale i posílené KP Brno. Renomia ŽBL by mohla být hodně atraktivní, souhlasíte?

Pražský USK hraje roky svoji vlastní soutěž, Žabiny v létě udělaly nejvíc práce, a jak jsem už řekl, jsou pro mě favoritem na finále. Hradec a KP už několik let disponují rozpočtem, který vysoce převyšuje zbytek ligy, takže i z tohoto ohledu by měly patřit mezi favority. Zbytek soutěže se však jeví velice zajímavě, kde si myslím, že už nikdo není tak výrazný favorit. Už jen ten fakt, který jsem zmiňoval v úvodu, že o konečném pořadí se bude rozhodovat až v play off na konci sezony, nám slibuje velice atraktivní ročník.