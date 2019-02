Jilemnice - Zatímco „hotoví“ běžci na lyžích všech věkových kategorií zápolí v těchto dnech v Bedřichově na dalším ročníku Jizerské 50, naprostí začátečníci dostali šanci seznámit se s tímto sportem při velmi zajímavé náborové akci.

Jejím dějištěm byl ve středu jilemnický všesportovní areál Hraběnka, ve které se vůbec poprvé uskutečnil další díl seriálu určeného žákům základních škol Lyžuj lesy. Vůbec nejstarší český lyžařský oddíl ČKS SKI Jilemnice připravil vysokému počtu mladých účastníků perfektní podmínky pro obratnostní závod a zazávodit si sem přišlo nebo přijelo bezmála 250 dětí.



Závodům přihlížela Květa Jeriová-Pecková

Velkým zážitkem pro ně mohla být i přítomnost ambasadorky a legendární závodnice Květy Jeriové-Peckové, která neváhala a zúčastnila se také závěrečného předávání cen.



Do Jilemnice se přitom sjeli žáci základních škol z celých Krkonoš. Nechyběly děti z Harrachova, Vrchlabí, Špindlerova Mlýna, Studence, Benecka, Rudníku, Jilemnice – ale také z několika přespolních škol, například z Klášterce nad Orlicí. Pro celkem 243 mladých závodníků připravil domácí klub ČKS Ski Jilemnice zajímavou a poměrně náročnou trať. Ještě před závodem využilo množství dětí možnost vypůjčení lyžařské výbavy a odborné přípravy lyží.



„Jsme rádi, že se do Jilemnice podařilo přilákat velký počet neregistrovaných závodníků. U většiny závodů seriálu Lyžuj lesy bývá poměr registrovaných a neregistrovaných přibližně půl na půl. Tady z celkových 243 účastníků bylo hned 160 takových dětí, které s běžeckým lyžováním doposud neměly žádné větší zkušenosti. A ukázat krásy běhu na lyžích dětem, které doposud neměly tu příležitost, je hlavním cílem celého projektu,“ uvedl hlavní koordinátor seriálu Lyžuj lesy Jan Šmíd.



Každý závod Lyžuj lesy má svého ambasadora z řad bývalých či současných reprezentantů. Nejinak tomu bylo také v Jilemnici, kde děti osobně přišla pozdravit legendární Květa Jeriová-Pecková, trojnásobná medailistka z olympijských her, rodačka z nedaleké Zálesní Lhoty a také odchovankyně jilemnického klubu.



„Je hezké, že se dělají takové závody a že se najde i sponzor, který myslí na to, aby se děti šly hýbat. Je skvělé, že si organizátoři uvědomili, že na lyžích je nejen potřeba umět lyžovat v krásné vyfrézované stopě, a že se děti naučí zdolávat různé disciplíny. Ty je naučí odšlapovat, zdolávat překážky, naučí se nové dovednosti a poté si v terénu v horách dokáží mnohem lépe poradit,“ řekla Jeriová-Pecková. „Byly to krásné závody, moc jsem si to užila a mohu tuto akci jedině doporučit,“ dodala slavná bývalá reprezentantka.



Seriál se z Jilemnice stěhuje na Vysočinu

Na závodu byl osobně přítomen i další olympijský medailista a bývalý dlouholetý předseda ČKS Ski Jilemnice Stanislav Henych. „Mně osobně se tento projekt velmi líbí, protože to je podpora školního lyžování. Tato akce nám umožňuje uspořádat oblastní náborový závod pro školy. Tím od základu zlepšujeme sportování a rozvoj lyžování na školách,“ řekl Henych.



„Najednou se objeví nové děti, které nikdy nezávodily, a ty mají možnost získat medaili a stát na stupních vítězů. To má velký význam pro rozvoj běžeckého lyžování a obecně pro podporu sportu jako takového,“ dodal.



Během slavnostního vyhlášení společně s Květou Jeriovou-Peckovou předávala ceny Šárka Hamplová, zástupkyně krajského ředitele státního podniku Lesy ČR, jenž je hlavním partnerem seriálu. Pro vítěze jednotlivých kategorií byly kromě hodnotných cen a diplomů připraveny také stylové dřevěné medaile. Mladé závodníky navíc na stupně vítězů doprovodily fanfáry v podání trubačů z Lesů ČR.

Seriál Lyžuj lesy se nyní z Krkonoš přesune na Vysočinu. Pátý podnik letošního druhého ročníku je na programu už v úterý 12. února v Novém Městě na Moravě. Jeho patronem bude bývalý reprezentant Jiří Ročárek.



Pohled do výsledků 4. závodu seriálu Lyžuj lesy

Dívky 1. – 2. třída, neregistrovaní (trať 450 metrů): 1. Štěpánka Faltusová (ZŠ Masarykova Klášterec nad Orlicí) 2:46,4, 2. Anita Blažejová (ZŠ a MŠ Dolní Lánov) 3:13,0, 3. Ema Blažková (ZŠ Špindlerův Mlýn) 3:26,7.

Chlapci 1. – 2. třída, neregistrovaní (450 m): 1. Ondřej Pácha (ZŠ Masarykova Klášterec nad Orlicí) 3:07,6, 2. Vojtěch Lipták (ZŠ Špindlerův Mlýn) 3:21,8, 3. Jan Soukup (ZŠ Jilemnice Komenského) 3:30,1.

Dívky 1. – 2. třída, registrovaní (450 m): 1. Ester Chmelíková 2:10,5, 2. Sofie Kuklíková (obě ZŠ Jilemnice Komenského) 2:37,2, 3. Pavla Kubátová (ZŠ Studenec) 2:39,6.

Chlapci 1. – 2. třída, registrovaní (450 m): 1. Mikuláš Mareček (ZŠ Jilemnice Komenského) 2:25,6, 2. Max Pacholík (ZŠ Studenec) 2:34,3, 3. Kryštof Holubec (ZŠ Horní Branná) 2:36,7.

Dívky 3. – 4. třída, neregistrovaní (450 m): 1. Natálie Pospíšilová (ZŠ Jilemnice Komenského) 2:36,3, 2. Lucie Šimková (ZŠ Studenec) 2:41,2, 3. Lenka Vencová (ZŠ Jilemnice Komenského) 3:01,5.

Chlapci 3. – 4. třída, neregistrovaní (450 m): 1. Jiří Kristejn (ZŠ Masarykova Klášterec nad Orlicí) 2:12,6, 2. Václav Pochop (ZŠ Studenec) 2:27,5, 3. Filip Kavan (ZŠ Jilemnice Komenského) 2:28,5.

Dívky 3. – 4. třída, registrovaní (900 m): 1. Nikola Plecháčová 3:33,4, 2. Ella Suchardová 3:54,0, 3. Pavlína Salabová (všechny ZŠ Jilemnice Komenského) 3:55,1.

Chlapci 3. – 4. třída, registrovaní (900 m): 1. Jan Korbelář (ZŠ Jilemnice Komenského) 3:37,0, Václav Holubec (ZŠ Benecko) 4:01,6, 3. Michal Šimek (ZŠ Špindlerův Mlýn) 4:01,8.

Dívky 5. – 6. třída, neregistrovaní (900 m): 1. Jolana Kolářová (ZŠ Studenec) 4:16,9, 2. Anna Švandrlíková 4:21,5, 3. Marie Švandrlíková (obě ZŠ Jilemnice Komenského) 4:30,0.

Chlapci 5. – 6. třída, neregistrovaní (900 m): 1. Šimon Mejsnar (ZŠ Studenec) 4:39,0, 2. David Mánek (ZŠ Jilemnice Komenského) 4:46,0, 3. Daniel Mejsnar (ZŠ Studenec) 5:02,2.

Dívky 5. – 6. třída, registrovaní (1500 m): 1. Eliška Polonská (ZŠ Náměstí Míru Vrchlabí) 5:11,7, 2. Karolína Špicarová (ZŠ Harracha Jilemnice) 5:17,1, 3. Sofie Vyhlídková (ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou) 5:33,5.

Chlapci 5. – 6. třída, registrovaní (1500 m): 1. Lukáš Kroupa (ZŠ Jilemnice Komenského) 5:16,6, 2. Jáchym Hrdina 5:18,4, 3. Albert Lukavec (oba ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou) 5:35,8.

Dívky 7. – 8. třída, neregistrovaní (1500 m): 1. Lucie Pekárková 7:22,8, 2. Karolína Huřťáková 7:29,1, 3. Vendula Hrubá (všechny ZŠ Studenec) 9:47,8.

Chlapci 7. – 8. třída, neregistrovaní (1500 m): 1. David Bachtík 6:53,9, 2. Jonáš Novotný 7:56,1, 3. Michal Dyntar (všichni ZŠ Studenec) 8:35,2).

Chlapci 9. třída, neregistrovaní (1500 m): 1. Jakub Šimáček 6:48,9, 2. Jan Pauček 7:15,2, 3. Šimon Urban (všichni ZŠ Studenec) 7:45,2.

Chlapci 7. – 8. třída, registrovaní (2000 m): 1. Ondřej Breger (ZŠ Studenec) 5:47,6.

Chlapci 9. třída, registrovaní (2000 m): 1. Lukáš Trejbal (ZŠ Studenec) 7:11,6.