V loňské sezoně jste stabilně nastupoval za juniorský tým, kam svým věkem ještě spadáte. Popište nám působení náchodských juniorů v nejvyšší celostátní soutěži.

Skupinová fáze vypadala asi tak, jak jsme si před sezonou řekli, že by vypadat měla, akorát zklamání bylo, že jsme prohráli všechny zápasy s Hradcem Králové. Následně přišlo vytoužené play off, na které jsme celou dobu makali a dopadlo to, jak to dopadlo, prohráli jsme bohužel s Pardubicemi.

Jak to vypadalo v kabině?

V juniorském týmu to bylo úplně bez problému, hrál jsem tam s klukama, které znám už dlouho, takže jsme si seděli.

Kromě těchto zápasů jste začal nastupovat i v Národní lize za mužský tým, byla to pro vás velká příležitost a taky velká změna?

V mužském týmu to bylo ze začátku těžší, pro mě něco úplně nového. Jak asi všichni vědí, tak moje výkony tam byly slabší.

V předchozích sezonách jste vždy ve své kategorii patřil k výrazným střelcům. Jak se dařilo v uplynulé sezoně?

Já bych řekl, že to byla jedna z mých slabších sezon, byl jsme zvyklý dávat góly a v minulé sezoně jsem se v této činnosti moc nepředvedl. Našel se lepší střelec v podání Dana Kříže, já teď plním roli nahrávače.

Jak tedy hodnotíte loňskou sezonu?

Pro mě osobně záporně, hlavně kvůli play off juniorů a i vzhledem k výsledkům A-týmu. To, že přišlo brzké ukončení sezony kvůli koronaviru, je za mě asi jedině dobře. Je sice možné, že bychom to v Benešově ještě otočili, ale prohráli jsme dva domácí zápasy, to bylo zlé.

Přibližte nám své zkušenosti s A-týmem můžu, ve kterém jste odehrál 22 utkání.

Určitě to není tak “dětský“ florbal, kde se běhá nahoru dolů, je to spíše poziční hra a já osobně jsem byl zvyklý hrát hodně sám na sebe, to jsem musel hodně omezit.

V čem vidíte své největší kvality?

To se asi nedá tak úplně lehce říct, ale myslím si, že týmovost. A taky hodně na hřišti mluvím.

Vidíte na sobě nějaké zlepšení, které přišlo s přesunem do dospělého florbalu?

Určitě ano, hodně jsem se zlepšil v poziční hře, výběru místa a hlavně důrazu hry.

Za sezonu jste odehrál přes čtyřicet zápasů, jak jste takhle velké vytížení zvládal?

Mně to dokonce i vyhovovalo, hodně jsem se vyhrál. Zvedla se mi i fyzička. Zápasy, které se dohrávaly na dvě pětky, jsem zvládal celkem solidně. Asi jediná nevýhoda bylo to cestování.

Přibližte nám vaše cíle do budoucna?

Asi jako každý. Dostat se do Superligy a dále klidně Skandinávie, ale to je ještě hodně daleko.

Kvůli koronaviru přišla další dlouhá pauza bez florbalu, jak toto období prožíváte?

Musíme to přežít a až to všechno přejde, tak se zase všichni vrátíme a dokončíme tuhle sezonu snad do šťastného konce, čímž je postup. Doma přežívám tohle období s florbalkou.

Trénujete momentálně nějak individuálně?

Doma si dávám nějaké cviky, k tomu přidávám běh venku. Snažím se jezdit i na venkovní hřiště.