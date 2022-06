Letošní ročník naprosto ovládli členové hradecké stáje Elkov Kasper. Ačkoliv do závodu vyrazili s pětiminutovým hendikepem, obsadili všechny pozice na stupních vítězů. Na hlavní trati dlouhé 135 kilometrů zvítězil Jan Bárta, na druhém místě dojel Michael Boroš, bronz bral vítěz z roku 2020 Adam Ťoupalík.

Krakonošův cyklomaratonZdroj: Miloš Šálek„Věděl jsem, že konec je pak už více méně po rovině. Ze začátku se tam jelo trochu proti větru, tak jsem si počkal, až to bude víc po větru a vzal jsem za to. Udělal jsem to takticky, že jsem si trošku vycouval dozadu, abych potom kluky minul už ve vyšší rychlosti,“ okomentoval svou jízdu za triumfem vítěz cyklomaratonu.

„Závod se mi líbil, bylo hezké počasí, krásná trať i super zajištění. Všem bych ho doporučil a chtěl bych poděkovat pořadatelům, že jsem se mohl zúčastnit. A to že jsem vyhrál? Prostě jsem měl dnes dobrý nohy. Pro nás to byla příprava na mistrák, takže je vidět, že bychom měli být dobře připraveni. Vyhrát mistrák je cíl našeho týmu,“ dodal Jan Bárta a na mysli měl přípravu na česko-slovenský šampionát, který se uskuteční v Mladé Vožici na Táborsku a v Kovářově na Písecku.

Trasa závodu: Trutnov – Zlatá Olešnice – Bernartice – Lampertice – Křenov – Prkenný Důl – Žacléř – Královec – Lubawka – Horní Malá Úpa – Spálený Mlýn – Horní Malá Úpa (U Kostela) – Lysečinské Boudy – Horní Albeřice – Dolní Albeřice – Temný Důl – Pec pod Sněžkou – Pražská Bouda – Dolní Dvůr – Strážné – Lánov – Černý Důl – Hoffmanovy Boudy – Svoboda nad Úpou – Mladé Buky – Vlčice – Trutnov.

Výsledky 9. ročníku Krakonošova cyklomaratonu

135 km muži:

1. Jan Bárta (Elkov Kasper) 3:33:49,5

2. Michael Boroš (Elkov Kasper) 3:34:22,4

3. Adam Ťoupalík (Elkov Kasper) 3:34:22,6

4. Martin Voltr (TJ Favorit Brno) 3:37:47,7

5. Jonáš Vojtěch (Lawi starts – Giant) 3:39:08,2

6. Jakub Ťoupalík (Elkov Kasper) 3:39:09,9

135 km ženy:

1. Šárka Macháčková (SportRaces Cycling Team) 4:25:39,4

2. Angelika Tlolka (Jas-Kólka, Polsko) 4:30:59,3

3. Michaela Gerychová (Kupkolo.cz) 4:39:17,3

95 km muži:

1. Jan Reiner (Česká spořitelna Accolade) 2:28:56,3

2. Václav Ježek (Brilon Racing Team MB) 2:32:59,5

3. Jakub Hák (Jaroslav Kulhavý cycling team) 2:33:01,0

95 km ženy:

1. Nikola Nosková (Lawi junior team) 2:40:06,4

2. Jana Milec Jiřincová 2:57:32,7

3. Michaela Fejková (Harfasport) 2:57:34,1