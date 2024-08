Tenisový oddíl TC Dvůr Králové nad Labem dosahuje rok co rok skvělých výsledků a jeho odchovanci jsou vidět vysoko i v národních žebříčcích. Štěpán Baum se stal v minulém týdnu dvojnásobným mistrem České republiky dospělých (dvouhra + čtyřhra), mladším žákům letos kraluje David Motal, Gabriela Knutsonová již tento týden vstupuje do kvalifikace US Open. A hrál se také Juta cup, který každoročně místní klub pořádá.

Na začátku měsíce srpna proběhl na královédvorských kurtech tenisového areálu Hrubá louka další ročník prestižního turnaje nazvaného po svém hlavním partnerovi. V pořadí již čtyřiadvacátý Juta cup také letos spadal do seriálu turnajů Optim Tour a poháry nejcennější si na něm vybojovali Jiří Čížek v mužské kategorii a Lenka Munzarová, která si podmanila ženskou dvouhru.

Spokojený s průběhem akce musel být jeden z organizátorů Michal Vágner. Dříve sám aktivní tenista sledoval dění po všechny hrací dny a pohled na jednotlivé zápasy jej utvrdil v tom, že turnaj hraný ve městě na Labi má rok co rok velmi dobrou úroveň.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in logo tenisového oddíluMáte za sebou čtyřiadvacátý ročník turnaje. Jaký byl z pohledu jeho organizátorů?

Letos se na rozdíl od minulých ročníků nehrála ani v jedné kategorii kvalifikace, což nás mrzí. V posledních dnech se totiž odhlásila spousta hráčů a hráček, navíc kromě mužské dvouhry jsme v ostatních kategoriích nenaplnili celé startovní pole. Jinak to ale byl takový klasický ročník. Opět nás trochu potrápilo počasí, hlavně v neděli. Byli jsme na to však personálně připraveni, takže k vážnějším zdržením turnaje nedošlo.

Kdo na dvorské kurty dorazil, viděl velmi slušné zápasy. Které souboje se vám osobně líbily nejvíc?

V mužské kategorii dorazili opravdu velmi kvalitní hráči z ročníku 2005, kteří ještě loni hráli za juniory (první tři nasazení byli ročník Jakuba Menšíka – pozn. aut.). Obecně se startovní pole hodně omladilo. I v ženské kategorii to bylo znát, pouze jedna hráčka se narodila před rokem 2000. Mně osobně se líbil finálový zápas mužské dvouhry, měl vše co k takovému duelu patří - pěkné výměny, emoce, dramatický konec.

V mužské i ženské soutěži se prosadili nejvýše nasazení tenisté a tenistky. Berete to jako důkaz, že hráči váš turnaj berou vážně a chtějí na něm uspět?

Beru to tak, že žebříček velmi dobře odráží kvalitu a sílu hráčů a hráček. Nikdo z nich nechce prohrávat s papírově slabším soupeřem a tak to má být.

V deblech se výrazně dařilo domácím hráčům. Co jste říkal na výkony oddílových odchovanců?

Jsem moc rád, že každý rok náš klub na Juta cupu získá nějaký úspěch. Tentokrát to byla čtyřhra a v ní čtyři semifinálové účasti (Adam Nápravník, Mikuláš Holub, Dominik Knutson a Eliška Hrabalová). Je to dobrá vizitka a i letos to přitáhlo pár diváků na jejich zápasy. Přál bych si však, aby divácká kulisa byla ještě vyšší.

close info Zdroj: Michal Vágner zoom_in Dvorští tenisté dosáhli na Juta cupu 2024 úspěchů ve čtyřhře.

Za rok vás čeká řekněme jubilejní 25. ročník. Jak se bude hodnotit ono čtvrtstoletí turnaje? Vy jste ho zažil jako aktivní hráč i coby organizátor.

Ano, máte pravdu, nejdříve si však letošní ročník vyhodnotíme. Já osobně mám jako hráč nezapomenutelné zážitky, odehrál jsem tu mnoho ročníků. Z pozice organizátora se vždy snažím o hladký průběh turnaje. V tak velkém počtu účastníků to není úplně jednoduché, zvlášť když nás většinou potrápí počasí. Mám však okolo sebe dobrý a sehraný tým, takže náš turnaj patří v Česku tradičně mezi nejlépe hodnocené.

Ve vašich stopách jdou vaše děti. Jak si zatím vede syn Dominik a kam sahají jeho i vaše rodičovské ambice?

Dominik se prvním rokem prokousává juniorskou kategorií do osmnácti let a sbírá zkušenosti na turnajích ITF. Dva takové turnaje se mu již podařilo vyhrát ve čtyřhře. Pokud vydrží a nezradí ho zdraví, rádi bychom se pokusili o účast na nějakém juniorském grandslamu. Ale to je ještě strašně daleko. Zúčastnil se také letošního Juta cupu a sehrál dva kvalitní zápasy ve dvouhře.