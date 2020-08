Po krátké pauze se o prvním srpnovém víkendu znovu rozběhla softballová extraliga žen. Hráčky SK Horní Staré Město vyrazily na čtyři zápasy do Prahy. Nejprve v sobotu v úmorném vedru odehrály dva duely proti Storms Řepy, o den později je čekalo měření sil s vedoucím týmem tabulky Joudrs Praha.

Představení proti Storms začal Trutnov výborným útokem. Hned po první směně vedly Východočešky 2:0, ve třetí přidaly bod, ale vzápětí po chybě v levém zadním poli dovolily soupeřkám dvakrát skórovat. Do konce utkání pak nepadl již bod žádný, a to hlavně zásluhou nadhazovaček. Za hosty partii perfektně odházela Výborná a i díky její práci byl konečný výsledek 2:3 ve prospěch Trutnova.

Odveta se již výpravě z Podkrkonoší tolik nepovedla. Díky ne příliš dobré hře v obraně se nepodařilo udržet útok soupeřek, vázlo to i v útoku, takže konečný výsledek 9:3 nemohl nikoho překvapit.

„Chtěly jsme vyhrát oba zápasy, ale nějak nám nestačily síly. I tak máme pro letošek zápasovou sérii se Storms dohranou, a to v poměru tři vítězství a jedna porážka. Na domácích zápasech v Trutnově se nám tohoto soka podařilo porazit dvakrát (14:7 a 7:6),“ prozradila Krkonošskému deníku členka realizačního týmu Jana Klempířová.

V neděli se Trutnovačky přesunuly na hřiště Joudrs, přesněji do pražských Bohnic. „Věděly jsme, že porazit vedoucí tým tabulky bude opravdu těžké, i když se nám to v Trutnově již jednou podařilo. Moc jsme s tím ale tentokrát nepočítaly,“ netajila před dvojzápasem Klempířová.

Obavy ale byly zbytečné. Do prvního zápasu šel Trutnov s velkým nasazením a bojovností. Odměna přišla záhy, když se hostujícím hráčkám podařilo vybojovat výsledek 4:8 v neprospěch favorita. Odvetu už si sice Joudrs pohlídal (12:2), i tak ale byl zisk jedné nedělní výhry úspěchem.

„Porážka nás pochopitelně mrzí, na druhou stranu odvézt si výhru ze hřiště vedoucího celku tabulky, to potěšilo. S Joudrs to navíc v této sezoně máme na zápasy vyrovnané, na podzim jsme je totiž doma porazily v prodloužení 7:6,“ zavzpomínala na parádní zápas Jana Klempířová.

„Pořád se jako nováček v extralize otrkáváme. Děláme leckdy i školácké chyby, které souvisí s nevyhraností některých holek a někdy i s nervozitou,“ říká trenérka SK Horní Staré Město, která už se s týmem může těšit na další zápasy.

A právě o příštím víkendu přijdou na řadu pořádně důležité bitvy. V pátek 14. srpna Trutnovačky ve svém areálu přivítají širší výběr reprezentace juniorek do osmnácti let (15.00 a 17.00). O den později se pak v „Horňáku“ představí ve dvojzápase pražské Tempo, v neděli Eagles Praha. Pokaždé se bude hrát od 12 a 14 hodin. Trutnovu bude v cestě stát nejprve třetí a pak druhý tým aktuálního pořadí soutěže. Zbývá dodat, že Východočeškám momentálně patří příčka pátá.

Aktuální tabulka extraligy

1. SK Joudrs Praha 18 utkání/30 bodů

2. Eagles Praha 16 utkání/27 bodů

3. Tempo Praha 16 utkání/27 bodů

4. Žraloci Ledenice 16 utkání/26 bodů

5. Trutnov HSM 16 utkání/23 bodů (7 výher a 9 porážek)

6. Snails Kunovice 16 utkání/22 bodů

7. Storms Řepy 15 utkání/20 bodů

8. SaBaT Praha 15 utkání/20 bodů

9. Juniorky ČR 10 utkání/12 bodů

Velmi dobře se na startu druhé poloviny sezony vedlo také trutnovským kadetkám. Pod vedením trenérů Michala Binka a Petra Žáka tým do šestnácti let vyhrál všechny své zápasy. Blesk Jablonec porazila děvčata 16:0, Joudrs Praha B 14:0 a Pigs Trhové Sviny 9:4. S posledně jmenovaným soupeřem pak hráčky Horního Starého Města ve finále nenechaly nic náhodě a zvítězily 5:3. To vše za krásného počasí a mohutné podpory rodičů a dalších fanoušků.