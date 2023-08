Tenisový oddíl ze Dvora Králové nad Labem může být na své odchovance pyšný. Gabriela Knutsonová si v úterý odbyla premiéru na okruhu WTA a před televizními kamerami České televize, Jakub Filip se ve středu probojoval do semifinále Pardubické juniorky a Štěpán Baum vyhrál prestižní turnaj Juta cup pořádaný právě královédvorským klubem.

Štěpán Baum se v letošním seriálu Optim Tour probojoval do třetího finále dvouhry, až ve Dvoře Králové nad Labem se ale dočkal trofeje. | Foto: Michal Vágner

Třiadvacátý ročník tenisového Juta cupu je minulostí a organizátory z královédvorského oddílu může mimo jiné těšit, že se v mužské kategorii nad očekávání dařilo domácím odchovancům. Ba co víc, Štěpán Baum (20), dnes už hráč pražské Sparty, celý turnaj vyhrál.

Čerstvě dvacetiletý tenista sice do turnaje vstoupil prohranou úvodní sadou s Václavem Němečkem, od té doby ale vyhrál osm setů v řadě a stál před ním již pouze finálový soupeř Jiří Kroužek. Ten však bitvu o nejcennější trofej skrečoval a Baum tak mohl odpovídat na otázky směřující nejen k jeho nejčerstvějšímu úspěchu.

Štěpáne, titul na Juta cupu ve dvouhře, to zní skvěle. Kam byste jej zařadil ve své tenisové kariéře?

Máte pravdu, zní to pěkně. Jde pro mě samozřejmě o skvělý výsledek, jelikož se jedná o turnaj kategorie A, což je zde v České republice nejvyšší kategorie. Ke všemu to pro mě byla domácí akce, také proto si cením, že si mi tu podařilo vyhrát.

Do vyřazovacích bojů jste vstoupil prohraným setem úvodního zápasu. Napadlo by vás v té chvíli, kam až vaše cesta může vést?

Musím přiznat, že v prvním zápase se u mě trochu projevila nervozita. Navíc soupeř hrál opravdu skvěle a já si s jeho hrou nevěděl moc rady. Na druhou stranu jsem si ale říkal, že nemůže takový výkon udržet po celý zápas.

Na mokrých kurtech se obvykle tenis hrát nedá.Zdroj: archiv DeníkuMožná vám pomohla i přestávka mezi prvním a druhým setem, je to tak?

Jak říkáte, po prvním setu začalo pršet, což mi hrálo do karet. Soupeř během asi hodinové přestávky ztratil tempo, které dosud v zápase měl. V hlavě jsem si říkal, že když po té pauze vyhraji první dva gemy, zvládnu vyhrát díky větším zkušenostem i celý zápas. Tak se i stalo. Soupeř opravdu vypadl ze svého tempa a já už měl pak utkání ve svých rukách.

Který ze čtyř zápasů a tím i soupeřů pro vás byl vůbec nejtěžší?

Všechny zápasy byly těžké, už jen kvůli špatným míčům a nepříznivému počasí. Často pršelo, takže kurty byly mokré a balóny, které už samy o sobě nelétaly, tak na mokrém kurtu létaly ještě méně. Ale kdybych měl vybrat jedno utkání, tak to bude určitě to zmiňované hned v prvním kole.

Cesta za titulem

Baum – V. Němeček 3:6, 6:0, 6:0

Baum – J. Brill 6:4, 6:2

Baum – J. Vágner 6:2, 6:3

Baum – A. Duda 6:4, 6:2

Baum – J. Kroužek scr.

Za velmi dobré výkony vás osud „odměnil“ skrečí vašeho finálového soupeře. Nemrzí ale trochu ztráta pocitu z vyhraného finále?

Popravdě ani nemrzí, protože na předešlých dvou turnajích, kdy jsem byl také ve finále, šli moji soupeři proti mně třeba přes dvě až tři skreče a tudíž měli více sil. Pak jsem na to doplatil, jelikož jsem hrál o dva až tři zápasy více než oni. Skreč ve finále na Juta Cupu beru jako takovou odměnu za předchozí turnaje.

Juta cup už roky patří do seriálu Optim Tour. Kolik jste v něm už stihl odehrát turnajů a kam jste to při nich zatím nejdál dotáhl?

V rámci Optim Tour jsem letos hrál tři turnaje. Na prvním v Houštce jsem prohrál ve finále dvouhry a semifinále čtyřhry. Následně v Brně jsem také prohrál ve finále dvouhry, podařilo se mi však zvítězit ve čtyřhře. Třetím kláním byl už Juta Cup.

Štěpán Baum potěšil příznivce královédvorského tenisu: dokázal vyhrát 23. ročník Juta cupu.Zdroj: Michal Vágner

Už řadu let hájíte barvy pražské Sparty. Jaké pro vás je vracet se na královédvorské kurty?

Je to tak, na Spartě jsem už od svých osmi let, ale za své začátky vděčím dvorskému klubu. Už jen proto mám tento turnaj vždycky moc rád, jelikož se na mě lidi chodí dívat a podporují mě. Hrozně moc mi to pomáhá.

V české žebříčku vám před víkendem patřila 50. pozice. Kam věříte, že byste to jednou mohl dotáhnout?

Mým cílem je dostat se do desátého místa v českém žebříčku a zkusit se prosadit i v zahraničí, kde se snažím nahrát nějaké ATP body.

Posledních 6 let na Juta cupu

2018: F. Michl a T. Polanská

2019: J. Barnat a J. Jablonovská

2020: J. Barnat a K. Lavičková

2021: M. Černý a M. Petruželová

2022: D. Pátý a M. Petruželová

2023: Š. Baum a K. Barnesová

Poslední dny jsou velmi úspěšné pro více tenistů spjatých s dvorským oddílem. Jste s někým v pravidelném kontaktu?

Ano, často si chodím zatrénovat s Danem Pátým, se kterým si tady ve Dvoře zahraju nejlépe, jelikož hrajeme přibližně na stejně úrovni.

Juta cup pro reprezentanta královédvorského tenisu a obhájkyni loňského triumfu

Jaký bude váš nejbližší tenisový program a máte v plánu zúčastnit se finálového klání Optim Tour?

Můj další tenisový program pokračuje příští týden v Itálii. Tento pátek odlétám, budu tam hrát ITF turnaj a pokusím se uhrát další ATP body. Po návratu mě čeká mistrovství republiky v Ostravě. Pokud mi to zdraví dovolí a nebudu mít v plánu jiný turnaj, tak si finále Optim Tour určitě rád zahraji.

Aktuální pořadí Optim Tour – dvouhra muži



1. Štěpán Baum (TK Sparta Praha) 453 bodů

2. Štěpán Mrůzek (TK Agrofert Prostějov) 291 bodů

3. Jakub Jupa (TK Sparta Praha) 243 bodů

4. Tomáš Zlatohlávek (I. ČLTK Praha) 236 bodů

5. Josef Vágner (TC Bajda Kroměříž) 204 bodů

6. Jiří Kroužek (TK Most) 193 bodů

7. Daniel Pátý (TC Dvůr Králové n. L.) 183 bodů

8. Vojtěch Mareš (TK Neridé) 180 bodů

9. Jan Kusý (LTC Modřany 2005) 153 bodů

10. Marek Pazdera (TK Slavia Plzeň) 152 bodů

11. Martin Šoukal (TC Brno) 146 bodů)



Tučně uvedení mají jistou účast ve finále Optim Tour, vyhráli totiž jeden z pěti dosavadních turnajů…