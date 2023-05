/FOTOGALERIE/ Baráž o Kooperativa NBL 2023/2024 má před sebou odvetné utkání, které rozhodne o tom, kdo si vybojuje právo účasti v nejvyšší soutěži. Královští sokoli v pondělí od 18 hodin přivítají v třebešské hale Písek.

Písečtí basketbalisté v úvodním barážovém utkání o účast v KNBL zdolali doma Hradec Králové 100:85. | Foto: Jan Škrle

Páteční zápas na jihu Čech dopadl pro Hradecké velmi špatně. Prohra o patnáct bodů 85:100 znamená, že budou v pondělí doma odvracet sestup z KNBL. „Bylo to hlavně o obraně, dostat sto bodů je velmi mnoho a neodráží to, jak se má bojovat o záchranu,“ vrátil se hradecký kouč Richard Kucsa k prvnímu z barážového dvojzápasu.

Klíč k záchraně je nyní jasný: Východočeši musí doma zvítězit minimálně o šestnáct bodů, aby příslušnost v nejvyšší mužské basketbalové lize zachránili.

Hradečtí basketbalisté se přiblížili sestupu z NBL. Do odvety ztrácejí 15 bodů

„Při pohledu na rozdíl skóre šest vteřin před koncem duelu bych samozřejmě přivítal, kdyby bylo těch deset bodů konečných, ale je to víc a to je realita. Každý zápas je jiný, tentokrát ovšem nezačínáme 0:0 a bude to pro nás velmi těžký úkol. Já ale věřím, že na věci z prvního duelu umíme zareagovat a doma vyhrajeme o potřebný počet bodů,“ uvedl trenér Sokolů.

„Páteční výsledek není ideální do odvety, ale my se teď musíme soustředit na pondělní odvetu a doma zvítězit o šestnáct bodů. Je to těžký úkol, ale věřím, že doma předvedeme lepší výkon a budeme se o to rvát do poslední vteřiny,“ řekl před odvetným mačem kapitán Hradce Ondřej Peterka.