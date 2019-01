Jilemnice - Milan Szabo připustil, že budoucnost jediného týmu z regionu v Celostátní lize sálového fotbalu – futsalu je nejistá.

Sáloví fotbalisté místního Sica zakončili sezonu postupem do čtvrtfinále Celostátní ligy. Předsezónní cíl mužstva byl tak splněn, přesto právě nad skončeným ročníkem visí punc rozpaků.

Už před startem sezony zasáhla ligu nepříjemná věc, protože z dvanáctky účastníků do ní nakonec zasáhlo pouze jedenáct. Následné rozlosování mělo pro Sico nepříjemný důsledek. Bylo totiž jasné, že bude hrát prakticky vždy dvě utkání po sobě a že na něho vždy vyrukuje čerstvý soupeř.

„Byl to pro nás handicap. Ne však jediný. Často jsme se potýkali s nestabilní formou hráčů a kádr sám o sobě nebyl dostatečně stabilizovaný. Pomohli nám noví hráči Srkal z Náchoda a Erneker z Nového Boru, ale další, kteří se měli do hry týmu zapojit, přijížděli spíše sporadicky, což mě zklamalo,“ vypočítával neduhy právě skončené sezony dlouholetý prezident Sica Jilemnice Milan Szabo.

Nakonec se Jilemnice v letošním ročníku mohla radovat celkem sedmkrát z vítězství. Ve dvou třetinách zápasů ztratila body za prohru nebo za remízu.

Dvojzápas na jedničku

S vrcholnou formou se Jilemnice představila zejména v domácím dvojutkání proti Klatovům a Chemcomexu Praha. Do Krkonoš v té době přijížděly Klatovy jako vedoucí tým, o fazóně Pražanů netřeba mluvit. Jilemnice oba týmy vyprovodila vítězstvím, Kos v brance udržel dvě nuly a jak se později ukázalo, byla to jediná porážka Chemcomexu v dlouhodobé části soutěže.

Přesto byly další výkony Sica poměrně rozpačité. Vítězství sbíralo spíše výjimečně a nakonec až v posledním turnajovém kole zachraňovalo účast v play-off.

V jeho čtvrtfinále tým nestačil na Chemcomex Praha a s letošním ročníkem se po domácí porážce 1:4 a venkovní 2:8 rozloučil. „Myslím si, že konečné osmé místo bylo takovým odrazem celkové herní pohody nebo spíš nepohody v celém roce,“ zhodnotil Szabo. Turnaj finálové čtveřice se tak odehrál v Krkonoších bez domácí účasti. Z celkového prvenství se překvapivě mohli radovat potřetí v historii hráči Poličky.

„Ve finálovém turnaji odvedla Polička nejlepší výkon. Jak zmínil její trenér Švec – hrála kolektivně, srdcem a hráči dali do hry vše, co v nich bylo. Bojovali jeden za druhého, což bylo kontrastní s hrou Chemcomexu, který byl velkým favoritem. Ten se do pohody nedostal,“ vysekl poklonu novému vládci celostátní ligy Milan Szabo.

A kdo jilemnický celek táhl k úspěchům? Vloni vyhlášený nejlepší hráč ligy Miroslav Král se do hry zapojoval sporadicky, a tak musel celek z Krkonoš najít ve svém středu nové či staronové lídry, což se ne úplně podařilo.

„Jmenoval bych hlavně brankáře Kose, který ač si také vybral slabší chvíle, předváděl kvalitní výkony a byl jedním ze základních stavebních kamenů. Do svého zranění odváděl perfektní práci také Ota Vašek. Bohužel v rozhodující fázi sezony byl zraněný, což pro nás byla velká ztráta,“ řekl Szabo.

Nejlepším střelcem svého týmu se stal Pavel Kraus, který se trefil jedenáctkrát. I on ale v průběhu sezony za svou optimální formou často zaostával.

Český pohár se obešel bez Sica

Závěr sezony je pro sálovkáře vždy ve znamená Českého poháru. Tentokrát však Jilemnice ani nedostala šanci bojovat o pohárové prvenství. „Bylo to nesmyslné rozhodnutí svazu, které nás na turnaj nepustilo, i když jsme byli přihlášeni, jen kvůli tomu, že jsme v Libereckém kraji nesehnali soupeře, se kterými bychom mohli sehrát jakousi kvalifikaci,“ mrzelo dlouholetého činovníka jilemnického klubu.

Po nepříliš šťastné sezoně tak dopadly chmury i na něho.

„Bohužel musím říct, že po 37 letech, které jsem se sálovkou strávil, je možné, že jako tým skončíme. V současné chvíli sháníme finanční prostředky na další činnost. Kromě financí je ale další působení Jilemnice závislé také na vývoji hráčského kádru, který by potřeboval stabilizovat a zkvalitnit,“ zakončil Milan Szabo nepříliš šťastně hodnocení uplynulé sezony 2011/2012.

