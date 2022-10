O první výhru v sezoně tak tým trenéra Tomáše Veselého zabojuje v pátek, kdy od 18.30 nastoupí doma proti Strakonicím.

Chance ŽBL, 2. kolo

BLK Slavia Praha - KARA Trutnov 84:56 (19:18, 35:32, 63:43)

Body: Mircová a Beasleyová 18, Ježková 16, Pavičová 13, Rokošová 5, Přibylová a Lukačková 3, Aulichová, Bakajsová, Angeliniová a Helebrantová 2 - Finková 13, Gaislerová 10, Tomašicka 8, Šafránková a Vítová 5, Linhartová a Seifrtová 4, Fisherová 3, Malcolmová a Šmahelová 2. Rozhodčí: Hecl, Pazourek, Renc. Fauly: 15:20. Trestné hody: 18/12 - 9/7. Trojky: 12:5. Diváci: 77.

Ohlasy na utkání

Dušan Medvecký, trenér BLK Slavia Praha: „Trutnov nás v prvním poločase přeskákal, měl osmadvacet doskoků, my jen čtrnáct. To byl veliký rozdíl. Měli spoustu druhých šancí, drželi se nás a hráli dobře v prvním poločase. My jsem nebránili dobře. Potom, co jsme si řekli v šatně, naše hráčky skvěle bránily a dotáhly zápas do vítězného konce.“

Tomáš Veselý, trenér Kary Trutnov: „V prvním poločase jsme Slavii eliminovali a předváděli hru, kterou se chceme prezentovat. Ve druhém poločase nás srážely doslova dorostenecké chyby, které nás stály lepší výsledek. Dělali jsme chyby v útoku i obraně. Místo, abychom dali hlavu nahoru, tak jsme ji složili a přestali hrát svoji hru. Slavia si hrála svůj basketbal, my jsme se trápili sami se sebou. Blahopřeji soupeři k vítězství.“

Aneta Finková, nejlepší střelkyně Kary v utkání: „Naším hlavním problémem bylo, že jsme nehrály jako tým. Slavia měla výškovou převahu, ale to by neměl být takový problém. Určitě se musíme vyvarovat zbytečných ztrát. Po vyrovnaném prvním poločase jsme si asi myslely, že to půjde snadněji i v tom druhém a na začátku třetí čtvrtiny jsme polevily. Na tom musíme zapracovat, nemůžeme si dovolit nechat si takhle utéct zápas.“