Trutnovští žáci se stupně vítězů při mezikrajských přeborech žactva (12-14 let) v České Třebové doslova oblíbili. Však považte sami, vybojovali 25 medailových umístění! Matěj Havlík zapsal na své konto tři zlaté a čtyři bronzové kovy (3-0-4), k tomu překonal 20 (!) let staré oddílové rekordy Jakuba Jarkovského na 800 a 1500 metrů volným způsobem.

Trutnovští plavci za sebou mají úspěšné závody.Zdroj: Tomáš Břeň

Další medaile vylovila děvčata Adéla Mačková (1-2-4), Martina Šlechtová (1-0-1), Eliška Voborníková (0-2-1), Barbora Hylenová (0-2-1), mezi chlapci Lukáš Netík (0-0-1) a chybět nemohly úspěchy dívčích štafet (1-1-0).

V České Třebové si zazávodili také Štěpán Černý, Štěpánka Špetlová a Adam Sýkora. „Plavcům se krajské přebory vydařily, zaplavali celou řadu osobních rekordů a vytvořili si zajímavé pozice pro nadcházející republikový šampionát žactva, který se uskuteční v Českých Budějovicích,“ hodnotil výkony svých svěřenců krátce ale výstižně trenér Tomáš Břeň.

Matěj Bednář dvakrát zlatýZdroj: Pavel PokornýPoslední květnovou sobotu se družstvo A2 spolu s výběrem z družstva kondičního plavání zúčastnilo Krajského přeboru Královéhradeckého a Pardubického kraje v kategorii 10 a 11 let. Plavalo se v Chrudimi a na stupních vítězů se umístili v kategorii do jedenácti let Matěj Bednář se dvěma zlatými medailemi a Šimon Hofman s jednou stříbrnou. V kategorii do deseti let si pak Antonín Cink vyplaval stříbro.

„Celkově si děti vytvořily z devadesáti startů jednasedmdesát osobních rekordů. Příjemným překvapením byly pěkné výkony děvčat z družstva kondičního plavání. Závody byly zároveň jedinou kvalifikací na nejvyšší soutěž v těchto kategoriích - Pohár České republiky (oblast Čechy), kam se kvalifikovalo sedm našich závodníků,“ pronesl spokojeně další z trutnovských trenérů Pavel Pokorný.

Ten také vyslal svoji asistentku Karolínu Malíkovou a nejmladší naděje trutnovského plavání do Jičína, aby se zúčastnily svého "mistrovského" závodu, jímž byl Přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje žactva do devíti let a mladšího. „Tam se nejvíce prosadila Natálka Bednářová, která si z jičínského bazénu odváží kompletní sadu medailí plus jednu bramboru. Všechny děti si vytvořily v převážné většině svých startů výrazné osobní rekordy,“ dodal trenér Pokorný.