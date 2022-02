Na trasu vyrazilo 4444 závodníků a celkově jich bylo 8194. Nejlepší Češka Kateřina Smutná, která se pro tento závod vrátila mezi elitu po ukončení profesionální kariéry, obsadila po loňském třetím místě desátou příčku. S výsledkem byla velmi spokojená. Mezi muži byl z českých závodníků nejlepší dvacátý Jiří Pliska, veterán Stanislav Řezáč obsadil 23. příčku.V ideálních podmínkách se jelo velmi rychle.

Jizerská 50 odstartovala, jako první vyjely na trať v Bedřichově děti

Na vlastní kůži to pocítil právě i nejlepší Čech Pliska. „Bylo hrozně vysoké tempo od začátku. V prvním kopci jsem nechal všechno, takže jsem myslel, že už to nedojedu. Pak už to bylo krásné, pak jsme si jeli svoje tempo ve skupince a bojovali jsme do konce,“ vyprávěl. Až dvě místa za ním skončil Švéd s českými kořeny Max Novak, který pomýšlel na boj o vítězství. „Lyže mi vůbec nejely první polovinu, takže katastrofa,“ posteskl si.

Ve finiši potvrdil své kvality Andreas Nygaard, který vítězství náležitě oslavil. Po jeho boku dojel druhý Martin Löwström Nyeget a třetí skončil Johannes Eklöf. Nejhůře vyšel finiš čtvrtému Ermilu Vokuevovi. Nyggard tak navázal na triumfy z let 2019 a 2020.

Závodníci poměřili síly. Bedřichovskou třicítku vyhrál reprezentant Slovenska

Stanislav Řezáč, který bydlí jen několik stovek metrů od startu Jizerské padesátky, zná Jizerské hory velmi dobře a jejich tratě už skoro nazpaměť. Původní plán dojet mezi třiceti nejlepšími muži splnil. A závod si pochvaloval. „Byl to dnes super závod. Já jsem si ho užil a dobře si zazávodil. Jeli jsme s dobrou skupinou, dojeli jsme i Maxe Novaka, díky němu jsme jeli dobré tempo. Jsem letos spokojený. Co bude příští rok, uvidíme. Letos je to můj nejlepší výsledek.