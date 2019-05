Horní Malá Úpa, Praha a nakonec i Vratislavice zažijí akci, při níž se účastníci vydají na trať dlouhou přesně tolik kilometrů, kolik stupňů má pivo v dané lokalitě.

Pivní běhy jsou zcela novým a ojedinělým seriálem tří závodů v běhu, který oslovuje sportovní nadšence, milovníky krásné přírody i dobrého piva a dokazuje, že doběhnout „na jedno” může být krásným sportovním zážitkem.

Prohlídka pivovarů závodníky nemine

Seriál zavítá do vybraných pivovarů a pohostí závodníky nejen parádním běžeckým závodem v přírodě, ale nabídne netradiční podívanou do výroben, hal, skladů a dalších běžně nepřístupných částí pivovaru a potěší ochutnávkou tradičního piva, a to jak na občerstvovačkách, na trase závodu, tak i před startem a v cíli! Záleží na každém závodníkovi, jak Pivní běhy pojme. Ochutnávku, prohlídku, zajímavou historii nebo exkurzi nabídne každý z pivovarů dle své chuti. A tak stojí zato navštívit všechny zastávky série.

Nejrychlejší dostane celý sud

Nejrychlejší závodník si samozřejmě vyběhne hned celý sud piva, vítězové jednotlivých věkových kategorií získají stylové pivní i sportovní ceny. Kromě jistoty, že „běžím na jedno“, je pro všechny kdo úspěšně dokončí závod, připravena bohatá tombola.

Každý ze závodů nabízí jednu trasu, a to na vzdálenost rovnu stupni místního piva, typického pro daný pivovar. V cíli pak závodníky osvěží lahodný pivní mok, který odpovídá počtu naběhnutých kilometrů v průběhu závodu. Výjimečnost jednotlivých závodů i celého seriálu je zaručena!

SERIÁL Pivní běhy 2019

12. 05. 2019 Trautenberkova 13° – Horní Malá Úpa

15. 09. 2019 Hostivařská 15° – Praha

10. 11. 2019 Konradova 11° – Liberec, Vratislavice

Hned na úvod Pivní běhy zavítají do pivovaru Trautenberk, který se nachází ve výšce 1045 metrů nad mořem a je nejmladším přírůstkem v rodině krkonošských minipivovarů. Pivo, které se zde vaří, je označováno „pivem horalů“.

Další zastávkou bude pivovar Hostivař, který úspěšně působí v Praze Hostivaři od roku 2011 a poslední zastávku představuje pivovar Konrad v Liberci-Vratislavicích. Jeho historie sahá až do roku 1872, kdy byl založen.

Celou sérii je možné pojmout jako tour po vybraných pivovarech a seznámení se s nimi (a jejich pivy), ale i jako ostrý běžecký seriál. Nejlepší běžci celé série budou vyhlášeni na Konradově jedenáctce!

Doprovodné závody dětí budou probíhat každý závodní den. Pohostí je lev Alex a dobrou zprávou je, že všechny děti registrované online, mají startovné zdarma. Těšit se také mohou na zábavný sportovní doprovodný program (šlapací káry, koloběžky, taneční show a další) na každé ze zastávek celé série.

TRAUTENBERKOVA TŘINÁCTKA

Místo startu a cíle: Areál pivovaru Trautenberk, Horní Malá Úpa



Prezence:

8:00 – 11:00 Hlavní závod

8:00 – 10:00 Dětský závod



Harmonogram:

10:00 Start dětí

11:00 Start hlavního závodu na 13 kilometrů

13:00 Vyhlášení výsledků

13:30 Tombola



Trasy:

Hlavní závod – 13 kilometrů

Dětský závod – 500 m až 3 kilometry dle věku a počtu dětí



Hlavní závod:

Muži, Ženy

M1, Z1 – Muži, Ženy 16-19 let

M3, Z3 – Muži, Ženy 20-39 let

M4, Z4 – Muži, Ženy 40-49 let

M5, Z5 – Muži, Ženy 50-59 let

M6, Z6 – Muži, Ženy 60+ let