Frýdek–Místek, Dvůr Králové - Extraligoví házenkáři Dvora Králové v bitvě s předposledním týmem soutěže opět neuspěli. Ve Frýdku-Místku prohráli 33:28.

Ilustrační foto | Foto: Jan Bartoš

SKP Frýdek-Místek – Dvůr Králové 33:28 (19:15)

Pro oba celky bylo střetnutí velice důležité, nakonec se z vítězství radovali hráči SKP. Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a během úvodních čtyř minut si vypracovali tříbrankové vedení. V rozmezí 14. až 18. minuty pak utekli Frýdečtí z 8:6 na 12:6 a své vedení již prakticky nepustili do konce střetnutí. Po změně stran se ještě hosté pokusili o zvrat, když sedm minut před koncem utkání snížili na rozdíl dvou branek. Závěr střetnutí si ovšem domácí házenkáři již pohlídali.



„Jsem rád, že jsme konečně získali dva body. Pochválil bych oba naše brankáře. Musíme zapracovat ale na naší obranné hře a postupném útoku,“ řekl po utkání domácí kouč Martin Strnadel.



„Co k tomu dodat? Vlastními chybami jsme se připravili o vyrovnání. Když jsme to mohli ve druhé půli dotáhnout, tak jsme nedotáhli své akce až do konce. Bojovnost je bohužel málo. Soupeři blahopřeji k vítězství,“ řekl hostující trenér Karel Hracha.

Fakta - rozhodčí: Pavlát – Pešek. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/4. Vyloučení: 4:2. Sled: 4:1, 6:4, 8:6, 12:6, 13:10, 18:12, 19:15, 19:17, 21:18, 26:19, 26:23, 28:25, 29:27, 30:28.



Frýdek-Místek: Pohludka, Štolcar – O. Meca 2, Straka 4, Pavlík, R. Meca, Štěpánek, Novák, Bednárek 4, Dyba 6, Vacula 4, Hes 10/3, Holbein 3, Skála. Trenér: Martin Strnadel.



Dvůr Králové: Babčaník, Vaněček – Kotík 1, Bělohlav, Fiedor 1, Jůza, Kulhánek 5, Voňka, Hracha ml. 3, Groh 8, Železňák 4/4, Klouček 4, Zelinka 2, Tesař. Trenér: Petr Šulc.