Navíc výkony, které předváděli jezdci na dráze, byly znamenité. Možná jediným malým mínusem bylo, že ze čtyř závodů se z vítězství radoval jediný Čech. Byl to v třídě Junior Buggy jičínský Jakub Novotný.

Mladík zabojoval a vyplatilo se

Po startu finále to přitom vypadalo, že se z vítězstvím může rozloučit, když nebyl první, ale Novotný zabojoval, krásným manévrem předjel svoji soupeřku Chantal Van Der Puttenovou a v cíli na něm bylo vidět dojetí.

„Moc děkuji všem fanouškům. Je to pro mě velké vítězství. Po startu jsem sice nebyl první, ale dobrým manévrem se mi ji podařilo předjet. Vyhrát doma je něco neskutečného, nemůžu to slovy ani popsat,“ hodnotil Novotný.

Díky tomu se přiblížil v celkovém hodnocení svému největšímu konkurentovi Bart Van Der Puttenovi na rozdíl pouhých pěti bodů. Sezona je však teprve ve své polovině a jičínský závodník o obhajobu titulu zabojuje.

Fejfar: Strašně mě to mrzí

Další závodník z Jičínska už tak šťastný nebyl. Technické problémy Václava Fejfara připravily o vrchol sezony. Kvůli poruše motoru jel šedesátiletý matador pouze zahřívací kola, poté musel odstoupit. A zklamání z něho bylo cítit po celý závodní víkend.

„Neříkám, že bych z toho byl nějak totálně rozhozený, protože to k autokrosu patří, ale hrozně mě to mrzí. Bylo se na nás podívat spousta diváků a sponzoru. O to je to horší,“ jen těžko hledal slova Fejfar. A co se mu vlastně na domácí trati přihodilo? „Můžu říct, že jsme auto měli stoprocentně připravené, to ukázal hned warm up, kdy jsme zajeli o dvě vteřiny rychlejší čas než ostatní závodníci. Poté pak přišlo velké zklamání. Pod stanem jsme zjistili, že máme prasklý litinový blok,“ řekl závodník z nedalekých Lužan.

Bylo to poprvé za jeho dlouhou kariéru, že v Nové Pace odjel tak málo jízd a celý víkend byl v pozici diváka. „Vždycky jsme to nějak pořešili, že jsem alespoň něco odjel, ale s tímto opravdu nešlo nic dělat. Na druhou stranu jsem to vnímal z tribuny trošku jinak a mám plno nových poznatků k závodům. Moc se mi závody líbily, ale samozřejmě jsem tělem duší stále v autě,“ dodal Fejfar.

Jeho ztráta na vedoucího Rusa Matvey Furazhkina už je z šesté pozice 79 bodů, což kvůli dvěma úplným výpadkům prakticky nejde smazat.. Už za necelé dva týdny bude pokračovat seriál mistrovství Evropy ve Francii a tým kolem Fejfara bude mít rozhodně napilno.

„Francie je hned za dveřmi, takže bude opravdu složité dát znovu auto do pořádku. Už bychom potřebovali nějaký dobrý výsledek, ale to je autokros, takže rozhodně nevěšíme hlavy a budeme se dál snažit,“ uzavřel Fejfar. Při jeho absenci ho v Nové Pace v „plechovkách“ zastoupil jiný Čech stříbrný Otakar Výborný.