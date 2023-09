Basketbalistky Trutnova vstřebávaly před startem nové sezony spoustu změn, pomalu se už ale mohou začít těšit na zápasové vytížení. Po tradičním turnaji O pohár města Trutnova přijde na řadu vstup do Chance ŽBL. A v něm hned ten nejsilnější možný protivník.

Trenérem trutnovských basketbalistek pro nový soutěžní ročník je Richard Kucsa, jenž naposledy působil u mužského celku Hradce Králové. | Foto: Jan Bartoš

Dvaadvacet dní zbývá do startu nového ročníku Chance ŽBL a v ostré přípravě na sezonu jsou samozřejmě také hráčky trutnovské Kary. Podkrkonošský oddíl se v předchozích dvou letech umístil vždy na devátém místě, když musel hned dvakrát o bytí a nebytí usilovat v nevyzpytatelném play out. Tomu se bude chtít nyní vyhnout a pomoci by k tomu měla celá řada novinek.

Reprezentace namísto odpočinku. Hráčky Kary v letní pauze procestovaly svět

První z nich rozhodně na výkonnost družstva žádný vliv mít nebude. Trutnovskému klubu, lépe řečeno pouze ženskému týmu, se po letech změnilo logo.

Nové logo ženského týmuZdroj: bktrutnov.czS ohledem na generálního partnera oddílu na něm teď hraje prim liška a fanouškům týmu, kteří mimochodem v loňské sezoně patřili k nejvěrnější v ŽBL, by se určitě mohlo líbit.

Další novinkou je jméno na trutnovské střídačce. Tam usedl Richard Kucsa, jenž naposledy působil u mužského týmu Hradce Králové a v Trutnově se neobjevil zdaleka poprvé.

„Poprvé jsem poznal Trutnov na tradičním turnaji, který se tady dlouhé roky koná. Byl jsem na něm s Piešťanskými Čajkami. Jsme sousední země, je velmi jednoduché dostávat se k informacím. Českou ligu jsem sledoval. Vím, že Trutnov má dlouholetou basketbalovou tradici. Věřím, že budeme mít co nabídnout a vylepšíme výsledky,“ sdělil jen krátce po svém příjezdu na východ Čech Kucsa.

Hrací systém Chance ŽBL

Základní část Chance ŽBL bude mít 18 kol. Novinkou bude jednokolová nadstavbová část, která přidá více zápasů jednotlivým týmům. Družstva na 1. - 5. místě budou hrát ve skupině A1, celky na 6. - 10. místě ve skupině A2. Prvních osm týmů celkového pořadí postoupí do play off, poslední dva celky čeká play out. Poražený z play-out zamíří do baráže.

Když už se nový trenér zmínil o předsezonním turnaji O pohár města Trutnova, pak se hodí dodat, že ten bude sportovní hala při ZŠ Komenského hostit také letos. Ve dnech 21. - 23. září půjde o již 23. ročník a vedle domácího celku se jej zúčastní Žabiny Brno, polský Gorzów a německé Halle.

Samotného kouče jistě těší, že v kádru mu po loňské sezoně zůstává nejlépe doskakující hráčka uplynulé Chance ŽBL Whisper Fisherová, se kterou se vedení klubu domluvilo na nové smlouvě. Ligová sezona odstartuje ve středu 27. září a los přidělil Trutnovu pro 1. kolo Slovanku na jejím hřišti. Tento duel byl však odložen a sezonní premiéru tak svěřenkyně kouče Kucsy odehrají o dva dny později doma proti úřadujícím mistryním republiky z USK Praha.

Představení nového trenéra Richarda Kucsy

Narodil jsem se ve Štúrově, díky čemuž je maďarština mým rodným jazykem. Učil jsem se jí dřív než slovenštinu, ale školku a školu jsem absolvoval ve slovenštině. Vyrůstal jsem však v Levicích. Potom moje kroky vedly do Svitu, působil jsem také v Komárně, Pezinoku. Při studiích na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem byl delší dobu v Interu Bratislava. Hráčskou kariéru jsem končil jsem v klubu Karlovka Bratislava. Za kariéru jsem vděčný, měl jsem možnost si vyzkoušet působení v několika klubech, v pozici kapitána, lídra i mentora mladších hráčů v posledních letech kariéry. Mám na to dobré vzpomínky. Souběžně s kariérou jsem se rozhodl studovat trenérství. Jsem rád, že jsem končil ze svého vlastního přesvědčení a ne kvůli zdravotním komplikacím. Je to plus, že můžu čerpat v trenérské kariéře z hráčských zkušeností.