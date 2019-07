Brokař Dukly Hradec Králové Tomáš Nýdrle dosáhl v italském Lonatu na senzační zlato v olympijské disciplíně skeet.

Sportovní střelec Tomáš Nýdrle. | Foto: ČTK/ČTK

Přepište dějiny! Hokejový slogan z památného Nagana by směle pasoval na fantastický úspěch brokaře Dukly Hradec Králové Tomáše Nýdrleho, který coby první Čech v historii získal vůbec první medaili v individuálním závodě na světovém šampionátu. ,,Udělal obrovskou díru do světa. Kromě soutěží družstev nikdo nikdy ze světového šampionátu nepřivezl individuální medaili, natož pak zlatou,“ radoval se Nýdrleho oddílový kouč Jan Sychra, několikanásobný účastník olympijských her.