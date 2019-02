O posledním víkendu mohli jít do trháku Dvoráci, na domácí palubovce ale ztratili jeden duel s hradeckou Slavií. Třemešenský Sokol naopak zářil v okresním derby proti Vrchlabí a lídrovi se dotáhl na rozdíl jediného bodu.

TJ Dvůr Králové nad Labem – TJ Slavia Hradec Králové B 0:3 (-17, -19, -23) a 3:1 (24, -22, 21, 22).

Dvůr dokázal na podzim v Hradci vyhrát oba duely, a tak přijeli hosté s myšlenkami na odplatu. Ambice prokázali v plné míře již v úvodním duelu, v němž lídru tabulky nedali žádnou šanci (3:0).

Odveta ale již byla vyrovnanější a klíčovým se pro konečný výsledek ukázal první set. Domácí jej v koncovce vyhráli 26:24 a podobně vyrovnané byly i zbylé sady. Slávisté srovnali krok (1:1), poté již dominovala podkrkonošská parta a díky důležitému vítězství uhájila vedoucí příčku.

TJ Sokol Bílá Třemešná – TJ Spartak Vrchlabí 3:0 (22, 22, 18) a 3:0 (13, 17, 19).

Mládí versus zkušenosti, tak nějak lze popsat aktéry okresního derby, v němž po zásluze triumfoval Sokol. Třemešenští se netají choutkami na co nejvyšší umístění a pokud budou ve zbytku sezony předvádět výkony, jako v posledním kole, máme se od nich na co těšit! Spartak přijel do školní tělocvičny bojovat o vítězství, tentokrát se ale před aktivně hrajícím soupeřem musel sklonit. Domácí byli v obou duelech lepší a pestrým volejbalem zničili veškeré soupeřovy naděje.

SK Janské Lázně – TJ Červený Kostelec A 3:0 a 2:3.

Stačily dvě výhry nad papírově slabším sokem a Janskolázeňští se mohli bodově dotáhnout na první příčku. V úvodním zápase ambicím týmu z Černé hory vše nasvědčovalo, když domácí zvítězili s přehledem 3:0. Druhý souboj již ale byl o něčem jiném, ačkoliv favorit vedl 2:0 a ve třetí sadě 16:13! „Pak jsme ale začali chybovat, soupeř riskoval a to mu vycházelo. Neproměnili jsme tři mečboly a tie break už byl o štěstí. Skóre se přetahovalo a nakonec brali vítězství hosté,“ smutnil po utkání zkušený borec Květoslav Hůlek.

DALŠÍ VÝSLEDKY

VK Hronov B – TJ Sokol Černčice 3:1 a 0:3, TJ Baník Vamberk – TJ Jičín 3:0 a 3:0.

TABULKA KRAJSKÉ LIGY



1. Dvůr Králové 18 6 62:32 42

2. Slavia Hradec B 17 7 59:36 41

3. Janské Lázně 17 7 62:39 41

4. Bílá Třemešná 17 7 58:38 41

5. Baník Vamberk 12 12 52:42 36

6. Sp. Vrchlabí 12 12 48:47 36

7. Sokol Černčice 10 14 46:48 34

8. Č. Kostelec 10 14 33:55 34

9. VK Hronov B 5 19 26:62 29

10. TJ Jičín 2 20 22:69 24

PROGRAM DALŠÍHO KOLA



Sobota 11. února – 9.00: Vamberk – Dvůr Králové. 10.00: Černčice – Slavia Hradec. 11.00: Jičín – Janské Lázně, Červený Kostelec – Bílá Třemešná. Neděle 12. února – 10.00: Vrchlabí – Hronov B.