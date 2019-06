Už v loňském roce ovládl nadějný autokrosař z Konecchlumí na Jičínsku Jakub Novotný seriál mistrovství Evropy v třídě Junior Buggy. Letos útočí na jeho obhajobu a je největším českým příslibem do budoucna, kdy by se měl přesunout do jedné z prestižnějších kubatur Buggy 1600 nebo královské Super Buggy.

Čtrnáctiletý borec začínal stejně jako většina jeho kolegů v nejslabších Racer Buggy. „S touto kategorií jsem se před pěti lety rozloučil ziskem titulu republikového šampióna i triumfem v Poháru sponzorů, poté jsme šli do silnější divize,“ uvedl Novotný. V loňském roce získal celkové vítězství, ale na domácí trati ve Štikovské rokli se mu v seriálu mistrovství Evropy moc nedařilo. „Nová Paka ? Skutečná Mekka autokrosu. Mám na ní vzpomínky dobré i ty horší. Vždy si to však doma s kamarády řádně užijeme,“ řekl právě o domácí trati Novotný.

Jeho cesta za obhajobou evropského titulu v Junior Buggy začala úspěšně, když vyhrál v německém Seelowě. Uvidíme, jestli po sezoně bude chtít přestoupit do vyšší divize, ale Novotný je rozhodně velkou autokrosovou nadějí. Jen čas ukáže, kolik toho mladík z Jičínska v kariéře dokáže a jestli u autokrosu vydrží.

Mladíci ze Zlaté přilby

Nástupci Jiřího Štancla, bratrů Drymlů nebo nyní Václava Milíka a dalších? I plochá dráha v Česku se snaží, aby ji měl kdo reprezentovat na té nejvyšší úrovni. Na práci s mládeží a juniory se nezapomíná.

„Nám se před lety podařilo nastartovat poměrně solidní projekt na stopětadvacítkách. Zahrnuje všechny dráhy na území České republiky. Když vezmu jen Pardubice, tak jsme před dvěma lety neměli žádného mladého závodníka, teď tady jsou tři kluci,“ říká Petr Moravec z pardubické Zlaté přilby a zároveň předseda komise ploché dráhy Autoklubu České republiky.

Česko posbíralo i solidní výsledky v kategorii do 125 ccm. „Češi v mistrovství Evropy obsadili první tři místa a ve světovém šampionátu pak první a třetí. Samozřejmě je problém s přechodem na vyšší kategorie, ale s tím se perou asi všechny sporty,“ dodal.

Zajímavé měření sil mají na programu nyní i junioři. Nejen Jan Kvěch, jenž nedávno v Pardubicích uspěl v semifinále MS jezdců do 21 let, Petr Chlupáč, ale i další. Potkávají se často s polskými protivníky.

„S tzv. týmem Autoklubu jsme vstoupili do seriálu Mistrovství Polska juniorských družstev. Můžu říct, že naši junioři si vedou dobře a jsou v tuto chvíli na druhém místě. Mají reálnou šanci postoupit do semifinále této soutěže,“ řekl Moravec a hned připomněl, jakou pozici plochá dráha v Polsku má. „Národní sport, je to tam úplně někde jinde. Naši kluci se s nimi měří, to je dobře.“

Přímo v Pardubicích, kde se jezdí Zlatá přilba, trénuje v té nejmenší kategorii do 125 ccm trojice závodníků. „Netlačíme na ně, má je to nyní bavit, aby se zlepšovali. Tituly nemusí být to hlavní. Třeba Václav Milík u nás začal vyhrávat až v kategorii juniorů do 21 let. V nižších kategoriích tak procházel, vždy se něco naučil a šel dál,“ uvedl Moravec.