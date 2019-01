Rudník - Místní motokrosový klub SMX Racing Team uspořádal na trati kynologického cvičiště u továrny Akwel Automotive (dříve Avon) druhý podnik mistrovství České republiky Orion Shiva KTM Cupu 2019 a Orlický pohár v motoskijöringu. Sešla se při něm absolutní česká elita. Vyhrála dvojice Lukáš Mohaupt, Václav Hotový z Orion Racing Teamu.

Na atraktivní zimní disciplínu, při které závodník na motorce táhne lyžaře, připevněného lanem, byl zvědavý velký počet diváků. Podle informací české motoskijöringové organizace zavítalo do Rudníku, podobně jako před týdnem při prvním závodu mistrovství ČR v Klášterci, skoro tisícovka diváků. Třiadvacet jezdců českého šampionátu a 42 Orlického poháru závodilo před skvělou diváckou kulisou.



Díky obětavým pořadatelům z SMX Racing Teamu Rudník mohli jezdci závodit na skvěle připravené trati s délkou jednoho okruhu 670 metrů. Loňský mistr ČR Patrik Šroler přijel do Rudníku s jiným lyžařem, protože jeho bratr Miroslav nemohl z pracovních důvodů startovat. Na lyžích tak za ním jel 67letý Jan Fajt. Svoji první kvalifikační jízdu vyhráli. Pak se dvojici Šroler – Fajt dařilo méně, ale do finále postoupila přímo z 5. místa.



Kvalifikaci zaslouženě vyhráli vítězové z Klášterce nad Orlicí Mohaupt s Hotovým. Za nimi skončili překvapivě dalečínští Dvořák s Buřvalem a Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem. V porovnání s Kláštercem se výrazně zlepšili Lux s Fiedlerem, kteří postoupili ze 4. místa.



Z dramatického B-finále si ještě postup zajistili Kylar s Majvaldem a Černý s Maisnerem. Ocenění zaslouží dalečínští jezdci Zdeněk Vetešník s Jaroslavem Procházkou. Upozornili na chybu ve výsledcích, kde původně byli sami na postupové pozici.



Ve finálové jízdě začali nejlépe klášterečtí Fogl se Sabotou. Po dokonalém startu se drželi na vedoucí pozici celých osm kol. Pak podlehli velkému tlaku Mohaupta s Hotovým, kterým se letos velice daří. Na stupně vítězů vystoupili ještě Lux s Fiedlerem.



V Orlickém poháru zajeli velký závod klášterečtí Kavka se Sabotou. Protože se jim příliš nevydařily rozjížďky, postupovali až z náročného finále B. Ve finále A dlouho vedla dvojice Strmiska, Pavlů, ale v předposledním kole se před ně dostali Kavka se Sabotou. Na stupně vítězů se ještě probojovali Vídenský s Grežem, kteří podobně jako Kavka se Sabotou postupovali z finále B.



Výsledky - mistrovství ČR (2. závod, Rudník): 1. Mohaupt, Hotový (Orion Racing Team, Honda 450 4T), 12:00,73, 2. Fogl, Sabota (Sidemotokros Klášterec nad Orlicí, Yamaha 250 2T) 12:02,31, 3. Lux, Fiedler (KTM 250 2T) 12:04,95; Orlický pohár: 1. Kavka, Sabota (Sidemotokros Klášterec nad Orlicí, Honda 500 2T) 10:33,11, 2. Strmiska, Pavlů (Kostelec nad Orlicí, KTM 450 4T) 10:37,53, 3. Vídenský, Grežo (Bača Team, KTM 300 2T) 10:42,60.



Motoskijöringový seriál bude pokračovat v neděli 3. února v Dalečíně, kde se pojede v prostorách parkoviště závodních strojů motokrosového závodiště.