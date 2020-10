Z jednoho konce Žacléře na druhý je to jen pár kilometrů. Pokud ale mezi tím navštívíte nejsevernější, nejzápadnější, nejjižnější a nejvýchodnější obec republiky, je to slušná štreka. A právě takový úkol měly téměř čtyři desítky účastníků prvního ročníku závodu Okolo republiky. Dlouhá varianta měřila 1400 km, kdo se na to necítil, vynechal východ a jel z jihu přímo na sever (1000 km). Takže shrnuto podtrženo: Žacléř – Lobendava – Krásná – Vyšší Brod – Bukovec – Žacléř.

„Co obec, to povinný check point, vše ostatní si závodníci řešili sami a za jízdy. Protože byl závod bez podpory, tak k tomu patřilo nejen trasování, ale i spaní, občerstvování, servis a iks dalších drobností,“ připomněl za pořadatele Aleš Vaníček.

Jak se dalo čekat, z kol převládaly silničky, nechyběl ani trek a dokonce horská kola. No, proti gustu … „Chceme účastníkům nechat co nejvíc svobody. Ať si každý jede, kudy chce, na čem chce a s čím chce. V podstatě mi šlo jen o to, aby to bylo fair play a aby se všichni vrátili zdraví. Obojí se povedlo, takže za pořadatele naprostá spokojenost,“ dodal Aleš Vaníček.

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s podobným typem akcí ale brzy vyvstala otázka, kdy dorazí první závodníci. Start byl v sobotu v 10.00, cílové zázemí začalo fungovat v pondělí po obědě a bylo to jen tak tak. Karel Vlk (CK Kramolín) sice několikrát zakufroval a tisícikilometrovou trať si proti ideální variantě protáhl, přesto byl v pondělí odpoledne zpět. Výsledný čas 55:39:10 h. Stříbro si odvezl Pavel Kašpar (Prolog Bike, 67:28:48), bronz pak Dominik Dvořák (FBC Lev Blažovice, 77:24:57). Kategorii žen na 1000 km ovládla Libuše Rodová s časem 95:15:29.

Na dlouhé trati byla první trojice mnohem vyrovnanější. Zvítězil Tomáš Navrátil (80:06:21), kterému výrazně šlapal na paty Pavel Filípek (Koloshop Team, 82:01:12) třetí dorazil Milča Silný (R2 Team) také ve skvělém čase 89:45:31).

Závodu nechyběly ani kategorie dvojic. Na kratší trase si prvenství vybojovali Iva Frühaufová a Zdeněk Zeman, čas stlačili pod 60 hodin (59:12:06) a zejména před dámskou polovinou týmu nelze než smeknout. Prvenství z dlouhé trati patří Janu Jirkovi a Janu Benešovi (E.N.D. Team, 90:02:40).

Závod nakonec dokončilo 23 sólistů a tři dvojice, všichni se vešli do časového limitu 7 dní. Délky tras 1400 a 1000 km byly orientační, kolik tedy účastníci vlastně ujeli? Vítěz dlouhé trasy Tomáš Navrátil se trefil téměř přesně – 1430 km, stejně jako jeho největší soupeř Pavel Filípek – 1435. Matěj Tvaroh se dokonce dostal pod a ujel 1350 km, velmi blízko byl i Michal Hampl – 1415. Martin Skála naměřil 1501 a dvojice Jirka/Beneš 1446 km. Vítěz krátké trasy Karel Vlk se s trasováním moc nepáral a nakonec natočil 150 km navíc – 1150, Jan Chlubný 1066, Liby Rodová 1024 km. „V mapách jsem propojil start, kontrolní body a cíl, pak vzal lístek a napsal si některé obce na trase. Jednoduché, ale ztratil jsem se dost brzy a několikrát, na první check point jsem dorazil asi desátý,“ byl si vědom nedostatku Karel Vlk.

A výbava? Ti, mířící na stupně vítězů vyráželi bez spacáků a s minimem věcí. „Vím přesně co vezu a kolik to váží. Připravoval jsem se pečlivě,“ potvrdil Pavel Filípek. Na druhou stranu Darek Horník přiznal, že to s balením trochu přehnal. „Vezl jsem půlku chleba, půlku sekané a navíc šišku lovečáku. Tu jsem dojídal ještě den před cílem. Plánoval jsem cestu přes Německo a obával se, že tam o víkendu nic nekoupím. Příště určitě uberu.“

„Takže závod přinesl vše, co jsem od něj očekával. Výborné sportovní výkony, překonání osobních výzev a limitů, trápení s únavou i opojení v cíli. Navíc v pohodové atmosféře a se skvělými lidmi. Při srovnání s nervozitou na silničních, bikových či cyklokrosových závodech je to úplná paráda,“ podělil se i o prvotní organizátorskou zkušenost v tomto oboru Aleš Vaníček.

Byť příprava takového závodu není úplně snadná a obavy o to, aby se všichni vrátili zpět zdraví jsou velké, množství pozitivních ohlasů rozhodlo, že v srpnu 2021 do Žacléře milovníci podobných výzev dorazí znovu. Start je plánovaný na 21. srpna 2021 a podrobnosti k druhému ročníku pořadatelé zveřejní v polovině listopadu. Zároveň se otevřou registrace pro 99 startujících. „To je strop, nad který zatím jít nechceme. K průběhu dalšího ročníku je jisté jen to, že se nepojede na západ, ale na východ a kontrolní body budou na jiných místech, ať je to zajímavé,“ nastínil Aleš Vaníček.

Trasa 1400 km:

Navrátil Tomáš 80:06:21 h Filípek Pavel 82:01:12 h Silný Milča 89:45:31 h

Trasa 1000 km:

Vlk Karel 55:39:10 h Kašpar Pavel 67:28:48 h Dvořák Dominik 77:24:57 h

Trasa 1000 km ženy:

Libuše Rodová 95:15:29 h

Trasa 1000 km dvojice:

Zeman/ Frühaufová 59:12:06 h

Trasa 1400 km: