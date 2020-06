Kde hledat důvody? Možná právě v době koronavirové, v níž byl v naší republice nouzový stav a lidé v určité době mohli leda do přírody. A právě po lesích se denně proháněly stovky běžců, kteří situace využili k nabírání kondice potřebné třeba pro podobné akce, jakou je náročný, přesto velmi oblíbený trutnovský závod.

Hobby běžců se při něm sešla spousta, na vítězství v klání, které přilákalo i přední české sportovce, ale myslet nemohli. Vždyť třeba hlavní závod na 21.097 kilometrů ovládl juniorský mistr Evropy v běhu do vrchu Dominik Sádlo. A nejen, že na nejdelší trati vyhrál, on ještě svým časem 1:11:53,59 vytvořil nový traťový rekord.

Ten dosavadní držel (1:14:01) držel po dva roky Volodymyr Timashov. Překonat jej letos dokázal i druhý v pořadí Kamil Krunka, na třetím místě doběhl domácí Matěj Zima.

Také mezi ženami se historické tabulky měnily. Od roku 2016 jim vládla Aneta Khýrová (1:29:20), to však tentokrát trumfla Korsiaryna Pyashuk z Lešna, která jako první žena dokázala Olfincar Trutnovský půlmaraton zaběhnout pod 28 minut.

Také letošní ročník provázela řada doprovodných akcí a kratších závodů. Ve štafetě na 4x5 kilometrů se mimo jiné představila přední česká běžkyně Eva Vrabcová Nývltová. Trutnovská sportovkyně a účastnice zimních i letních olympijských her šla do závodu poprvé od chvíle, co na konci dubna přivedla na svět dcerku Adélku. Tomu se říká hlad po běhání.

Pohled do výsledků

Hlavní závod na 21 kilometrů - muži: 1. Dominik Sádlo (Nové Město nad Metují) 1:11:53.59 hodin, 2. Kamil Krunka (Běžecký klub Náchod) -1:21.39 minut, 3. Matěj Zima (Lokomotiva Trutnov) -3:59.74 minut. Ženy: 1. Korsiaryna Pyashuková (Lešno) 1:27:54.74 hodin, 2. Veronika Králová (Run the World) -10:36 minut, 3. Lenka Tomšíková (Run4Fun) -13:07 minut.

Závod na 10 km - muži: 1. Michal Šeděnka 37:23.12 minut, 2. Stanislav Kuzněcov -1:05.53 minut, 3. Jiří Major -1:49.53 minut. Ženy: 1. Eva Šebestová 49:45.75 minut, 2. Veronika Kočanová (Lanová dráha Sněžka) -0:14 minut, 3. Dita Skalická -3:40 minut.

Závod na 5 km - muži: 1. Rudolf Cogan (Aerotec) 19:15.7 minut, 2. Luboš Holubec (TT) -1:25.05 minut, 3. Vojtěch Milata -3:44.1 minut. Ženy: 1. Aneta Khýrová (Běžecký klub Náchod) 19:24.07 minut, 2. Daniela Tylšová (Triatlon team Trutnov) -4:38.59 minut, 3. Zdeňka Coganová -6:22 minut.