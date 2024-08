/OD ZPRAVODAJE JANA BRAUNA/ Vyprodaný první den v Českém domě signalizuje, že se do Paříže chystá hodně českých fanoušků. Volí různé varianty dopravy. Vedle těch klasických jedou někteří na kole, vodáci z rodiny olympioničky Anežky Paloudové dokonce na kajacích. Kdo vyrazí do francouzské metropole autem, musí počítat s pořízením emisní známky a platbou mýtného.

Ve francouzské metropoli číhá řada nástrah. Návštěvníci si musí dát pozor na kapsáře, neodkládat volně zavazadla a připravit se na to, že MHD v Paříži nabobtná během olympiády o milion cestujících více než obvykle. Volně odložený batoh může na hodinu zablokovat MHD, protože policie nechá inkriminované místo vyklidit. Olympiáda dokonale prověří nejen schopnosti sportovců, ale i bezpečnostních složek.

Emisní známka Crit'Air sticker pro vjezd do Paříže, ale i do dalších měst jako Remeše, Nice, Lyonu nebo Marseille, stojí necelých pět euro. Je potřeba si ji objednat v předstihu na webu francouzského ministerstva pro ekologii. Přijde poštou. Na dálnici A4 do Paříže je pak potřeba počítat, na rozdíl od Německa, s placením mýtného. Na první mýtnou bránu narazí řidiči krátce po přejezdu hranic s Německem.

Na začátku zpoplatněného úseku zastavíte v první mýtné bráně, kde obdržíte lístek. Na konci placeného úseku jej v další mýtné bráně vrátíte a uhradíte mýtné. To se platí za ujetou vzdálenost, nikoli za čas strávený na dálnici. Na trase do Paříže vyjde mýtné na třicet euro. Aktuální zkušenost? Některé části se ovšem liší: platí se hned.

Litr benzínu Natural 95 (Super 95) stojí zhruba 1,85 euro. Rada zkušených automobilistů tak zní: načerpejte plnou nádrž v Česku a poté doplňte palivo na hranicích před Francií. Trasa z Prahy do Paříže je dlouhá zhruba 1040 kilometrů a trvá kolem deseti hodin, podle přestávek na cestě.

Do povinné výbavy ve Francii patří reflexní vesta pro každého člena posádky.

Tisíc osob za minutu

Pořádné nervy zřejmě čekají návštěvníky olympiády při použití MHD v Paříži. Metro a příměstské vlaky budou přeplněné. Dopravní experti odhadují, že denně bude muset MHD odbavit o milion cestujících víc, než bývá obvyklé.

V blízkosti sportovišť odbaví metro nebo příměstská železniční doprava RER každou minutu tisíc osob. Situaci komplikuje uzavření několika stanic.

Očekává se velký nápor a čekací doba na metro či vlak se může výrazně prodloužit, hlavně ve významných přestupních uzlech Gare du Nord nebo Les Halles. Organizátoři proto doporučují divákům her začít cestu s dostatečným předstihem. Je nutné počítat s výrazným zdražením jízdenek MHD. Jízda metrem, autobusem či tramvají stojí čtyři eura (místo dosavadních 1,73 euro). Cesta příměstským vlakem RER či vlakem za Paříž bude stát šest euro.

Pozor na kapsáře

Podle českého velvyslanectví v Paříži musí počítat každý návštěvník s mimořádně zvýšenou obezřetností vůči kapsářům či různým podvodníkům. Nejsnadnějším místem krádeží a útěku z místa činu je právě doprava, zejména při vystupování a nastupování do metra nebo vlaku. Dalšími rizikovými místy jsou veřejná shromaždiště osob, ale také brasserie a zahrádky podniků, zvláště pokud si dámy zavěsí kabelku na opěradlo židle.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Slavnostní zahájení olympiády v Paříži

„Pro případ okradení mějte promyšlený plán B. Nemějte všechny dokumenty a platební karty na jednom místě, sepište si nejdůležitější kontakty pro případ pomoci včetně zablokování karty a celkově se připravte tak, abyste nezůstali bez prostředků. Krádež musíte nahlásit policii a nechat si vyhotovit kopii protokolu,“ popisuje české velvyslanectví v Paříži, jak postupovat v případě okradení.

„Ze zkušeností doporučujeme prohledat nejbližší okolí krádeže, odpadkové koše, keře, bankomaty či jiná místa, kam by mohly být vaše pro zloděje nepotřebné doklady odhozeny. Pokud nebudete mít doklad na cestu, dostavte se na některý z našich úřadů se dvěma pasovými fotografiemi, kde vám za poplatek vystavíme náhradní cestovní doklad,“ dodává.

V případě odcizení cestovních dokladů, peněz a dalších osobních věcí doporučuje ministerstvo poškozenému nejdříve kontaktovat místní policii, osobně nebo na čísle 17, a nahlásit jí veškeré skutečnosti. Rovněž tak v případech podvodného jednání (nákup falešných vstupenek, neexistující ubytování) je třeba nejdříve kontaktovat policii.

České velvyslanectví upozorňuje, že francouzská policie je charakteristická svým nekompromisním postojem vůči komukoli, kdo překročí platné předpisy a nařízení, jejichž neznalost neomlouvá. Obhajování se frází typu „nikdo mě neinformoval“ je bezpředmětné.

Odložený batoh může zablokovat MHD

Ministerstvo zahraničí připomíná, že olympiáda v Paříži představuje pro Francii mimořádnou bezpečnostní a logistickou výzvu. „Návštěvníkům doporučujeme pečlivou přípravu cesty předem,“ avizoval vrchní ředitel sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničí Martin Smolek. Pro české návštěvníky olympijských her bude ve Francii připravená posílená konzulární služba.

„Ve Francii platí nejvyšší bezpečnostní stupeň a města jsou rozdělena do bezpečnostních zón s regulovaným vstupem, zejména motoristů. Diváci budou před vstupem rovněž kontrolováni,“ řekl ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraniči Pavel Pešek.

Po celou dobu olympiády platí urgentní hrozba teroristických útoků. Ministerstvo doporučuje turistům, aby si pečlivě hlídali svá zavazadla. Jakékoli zavazadlo bez dozoru bude nahlášeno, zóna vyklizena a uzavřena do dalšího rozhodnutí, MHD až na hodinu pozastavena. Návštěvníkům se doporučuje zvýšená obezřetnost vůči jakémukoli neobvyklému chování či události v okolí. V poslední době se v Paříži rozmohly individuální útoky nožem vůči kolemjdoucím.

„Pokud se osoba stane svědkem teroristického útoku, musí se snažit utéci, ukrýt, varovat ostatní. Je nutné ztišit mobilní telefon (včetně vibrací), ale nevypínat ho. Jakmile je to možné, je třeba ihned volat policii na čísle 112 nebo 17 (při útoku ve vlaku či metru lze použít číslo 3117 nebo poslat SMS zprávu na 31 177). Podezření na radikalizovanou osobu se má oznámit na čísle 0800-005-696 (funguje zdarma),“ upřesnilo ministerstvo.

Paříž a rovněž okolí her v jiných městech jsou během olympiády rozdělené na barevně označené zóny s různým stupněm omezení vstupu. Chodci a cyklisté se budou moci dostat prakticky všude, ale do šedé zóny, tedy místa konání soutěží, pouze se vstupenkou či akreditací. Mohou se pouze setkat s dočasným omezením pohybu v případě průběhu maratonu, cyklistického závodu, zahajovacího ceremoniálu. Diváci vstupující do šedé zóny musí počítat s kontrolami a prohlídkou zavazadel.

close info Zdroj: se svolením Emmanuela Morela zoom_in V Paříži začínají letní olympijské hry 2024

Navzdory policejním manévrům jsou Francouzi přesvědčeni, že olympiáda v jejich metropoli bude úžasným sportovním svátkem.

„Doufám, že tyto hry budou příležitostí ukázat světu zvláštní dotek Francie, naši schopnost inovovat a předvést něco, co se ještě nikdy nestalo. Skutečnost, že některé sportovní disciplíny se budou konat přímo v prostoru historických památek nebo v jejich blízkosti, by měla přinést velkolepé zážitky,“ těší se obyvatel Paříže Emmanuel Morel.

„Olympiáda v Paříži je fantastickou příležitostí pro město a jeho obyvatele. Je to šance předvést bohaté kulturní dědictví, kreativitu Paříže na celosvětové scéně. Těším se, jak hry spojí lidi,“ dodává Pařížan Jean-Yves Le Porcher.