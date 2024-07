Co tedy lidem nejvíc chutnalo? Suverénně největší odbyt měla kulajda. Ta fungovala brilantně. Navařilo se jí obrovské množství. Hodně také chutnaly typické české pomazánky. Dělali jsme vajíčkovou, česnekovou, ale naprostým fenoménem se stala bůčková pomazánka z vepřového boku. Chtěli jsme dělat původně škvarkovou, ale to by bylo všude cítit sádlo. Takže jsme zvolili pečený bůček. A byla to trefa. Velkou zajímavostí je, že v Jižní Koreji jsou ceny masa úplně obrácené než u nás. V Česku je nejdražší kotleta a vepřová panenka, v Koreji je nejdražší bůček. Bůček tam stál v přepočtu 400 korun za kilo, zatímco panenka kolem 80 korun.

Michal Taufman - 46 let, narodil se v Hradci Králové - kuchař v Českém domě na olympiádě v Paříži - po maturitě nastoupil v roce 1997 do Grill Restaurantu Duran v Hradci Králové a vypracoval se na šéfkuchaře - působil 11 let jako šéfkuchař v restauraci Tereziánský dvůr v Hradci Králové - od roku 2022 pracuje ve firmě Gast-Pro Trutnov jako školicí kuchař

Proč? Velkým výkonem už bylo jen přeložení toho, co chceme koupit. Překladače na tuhle definici selhávaly. Nakupovali jsme ve velkoskladech a tam byla komunikační bariéra. Takže jsem použil ruce, nohy a zvuky veškerých zvířat. To naopak fungovalo velmi dobře.

Co jste vařil v Českém domě v Jižní Koreji? Tradiční české polévky - krkonošské kyselo, kulajdu. Chtěli jsme udělat i dršťkovou polévku. Pokoušeli jsme se kvůli tomu sehnat dršťky. V Koreji to byl ale problém.

Kolik kilo bůčku jste zpracovali?

Za dvaadvacet dní asi 190 kilo. Bůčková pomazánka k českému chlebu opravdu frčela.

Jak to bude letos v Paříži?

Jídla jsme přizpůsobili letnímu období. V české fanouškovské zóně se očekává 1500 až 2000 lidí denně, i proto musí být sortiment uzpůsobený na rychlou přípravu a rychlý výdej. Zadáním Českého olympijského výboru byl český fastfood. První naší myšlenkou byl český špekáček, který by se ideálně hodil k českému pivu. Špekáčky by si lidé společně opékali na otevřeném ohni. Kvůli bezpečnosti jsme od tohoto záměru ale ustoupili. Přesto jsme se nechtěli úplně vzdát myšlenky voňavého uzeného a opečené uzeniny, které známe ze sportovních stadionů. V Českém domě proto máme dvě velkokapacitní udírny a lidé si tak budou moct dát čerstvě vyuzené klobásy nebo uzenou krkovici s hořčicí a čerstvým chlebem.

Na co ještě se můžou fanoušci těšit?

Staročeské lokše s dušeným zelím, sekanou v housce z českého pekařství. Hodně si slibujeme od dezertu. Budeme podávat dukátové buchtičky s vanilkovým krémem. Budeme mít i utopence. Spojení jídla s pivem je magické. Pro české pivovarnictví je to velká příležitost ukázat světu, že nemáme jenom Plzeň, ale také řadu regionálních pivovarů, které v poslední době zažívají obrovský boom a progres. Do národních domů chodí i zahraniční fanoušci, české pivo bude v tom našem jedno z velkých lákadel. Na olympiádě v Pchjongčchangu byl Český dům vyhodnocen jako nejlepší, tak doufáme, že úspěšný bude i letos. Konkurence ale bude veliká. Stejně jako my budou v parku La Villette i další národní domy - francouzský, kanadský, brazilský, mexický nebo slovenský.

Olympionici zvou do Českého domu:

Z šéfkuchaře ve vyhlášených restauracích v Hradci Králové Duranu a Tereziánském dvoře jste se stal školicím kuchařem v trutnovské firmě Gast-Pro, která produkuje gastro vybavení. Proč ta změna?

Během covidu utrpěl gastro byznys velkou ránu. Bylo to období plné změn. Po 25 letech praxe jsem začal mít potřebu profesního růstu. Spojení kuchařské praxe a technologií v kuchyni je velmi těsné a Gast-Pro mi dokázalo otevřít novou kapitolu v branži, kterou člověk celý život dělá. Krátce po tom, co jsem do firmy nastoupil, se ozval Český olympijský výbor s možností vařit v Českém domě v Paříži. Jako firma tam budeme mít na starosti komplet gastro služby. Byly to ale dlouhé úvahy a zvažování s vedením společnosti, jestli do toho půjdeme. Je to sice velká výzva a krásná příležitost, ale také obrovský závazek a kolotoč starostí.

Jak školíte kuchaře?

Ve firemním areálu v Trutnově máme tréninkovou kuchyni. Tam probíhají předváděcí akce na kuchyňské vybavení a školení jak profesionálních kuchařů, tak amatérských. Organizujeme také kurzy vaření pro laickou veřejnost.

Co ještě máte na starosti?

Společně s Jardou Brdičkou, který jezdí s motokrosovým týmem na Šestidenní, máme na starosti prezentace moderních technologií do kuchyně a jejich zavádění do praktického života, ať jsou to restaurace, sociální zařízení, školní jídelny. Věnujeme se i prodeji kusových technologií - konvektomatů, multifunkčních pánví, myček nádobí. I v našem oboru jdou technologie rychle dopředu. Je to velmi činorodá a bezvadná práce.