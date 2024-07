Jan Braun dnes 08:00

/OD ZPRAVODAJE JANA BRAUNA/ Co si můžou dát k jídlu fanoušci na olympijských sportovištích v Paříži? Reportér Deníku zjišťoval, co mají dobrého na stadionu pod Eiffelovou věží a kolik to stojí. Z cen byli nemile překvapení i Francouzi. „Jsme ale na olympiádě, co se dá dělat,“ shodují se diváci. Například vegetariánský hot dog stojí 11 eur (v přepočtu zhruba 280 korun), nealko pivo 8 eur.