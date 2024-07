Marie-Sára Štochlová a Barbora Hermannová (černé triko) z Česka proti dvojici Kelly Chengová a Sara Hughesová (na snímku) z USA, přípravná fáze ženy - utkání skupiny C ve druhém dni olympijských her na stadionu Eiffel Tower, 28. července 2024

/OD ZPRAVODAJE JANA BRAUNA/ Ohromeni kulisou jsou všichni, kteří vkročí do arény plážového volejbalu vybudované pod Eiffelovou věží v Paříži. Prostředí je okouzlující, atmosféra strhující. Diváci fandí, zápasy prožívají. Obsypali všechny sektory. Bouří, dupou, skandují, dělají mexické vlny, tančí do rytmu hudby. A když se slavná památka francouzské metropole večer rozzáří, mimořádný zážitek se ještě vystupňuje.

Žasly i české veslařky Lenka Lukšová, Anna Šantrůčková. Přišly se podívat na zápas české mužské dvojice Perušič, Schweiner. „Jsme úplně nadšené. Je to nádhera, něco neuvěřitelného. Závidíme jim takové prostředí,“ s obdivem se rozhlížela po plných tribunách pod Eiffelovkou Anna Šantrůčková.

„Tohle my bohužel při veslování nezažijeme, dráhu máme daleko od lidí. Diváci jsou na plážovém volejbalu hrozně blízko, kulisa je fantastická,“ dodala její kolegyně z dvojskifu Lenka Lukšová.

Kristýna Hoidarová Kolocová toho zažila s plážovým volejbalem hodně. To, co se děje v Paříži, ale rozhodně ne.

„Beach pod Eiffelovkou je úžasný. Myslím, že jsou všichni pyšní na to, že si tady můžou zahrát a jak aréna vypadá,“ řekla bývalá reprezentantka přezdívaná Kiki, která byla na olympiádě v Londýně 2012 pátá. Olympiádu v Rio de Janeiro 2016 a Tokiu 2020 spolukomentovala pro Českou televizi. Ve stejné roli je i letos v Paříži.

Kolocovou už tréninková dřina neláká

close info Zdroj: Deník / Jan Braun zoom_in Bývalá reprezentantka v plážovém volejbalu Kristýna Hoidarová Kolocová v dějišti olympijských her v Paříži.

Zahrát si na olympiádě už Kolocovou neláká, užívá si role expertky. „O tom, jestli bych si chtěla ještě zahrát na olympiádě, jsem se zrovna před vámi bavila s bývalou olympioničkou z Nizozemska. Shodly jsme se, že se na kurtu úplně nevidíme. Pinknout si pod Eiffelovkou by bylo hezké, ale víme, kolik práce a úsilí stojí a co vše musí člověk obětovat tomu, aby dobře hrál a mohl být na olympiádě. To už bychom podstoupit nemohly,“ vysvětlila maminka dvou dětí, který si na OH v Londýně zahrála s Markétou Nausch Slukovou.

Přesto, pokud by existovala šance, unikátní hřiště pod Eiffelovkou by si ráda okusila. „Kdyby byl kurt otevřený a organizátoři řekli, že je tady jeden volný tréninkový blok, tak bych si to šla rozhodně vyzkoušet.“ Plážový volejbal pod Eiffelovkou je prostě mimořádný zážitek.

Potvrzují to i zahraniční návštěvníci, kterých jsou v Paříži tisíce. Luis Alexandro Arias přiletěl kvůli olympiádě do Francie z americké Atlanty. „Jsem tady s manželem. Je to opravdu skvělé. Jsme na plážovém volejbalu, byli jsme na slavnostním zahájení. Chystáme se na jezdectví, atletiku, plavání a fotbal, vyrazíme do Lyonu a Marseille. Fakt si to užíváme,“ líčil muž pocházející z kolumbijské Bogoty.

Jan Braun, reportér Deníku v Paříži Deník na olympiádě reprezentuje i Jan Braun, který pracuje jako reportér v Krkonoších. S novinařinou začínal v roce 1993 v Trutnově. Z her v Paříži bude přinášet zajímavé reportáže i rozhovory. Těšit se můžete na vše zajímavé, co se stane pod Eiffelovkou, v Českém domě, ale také na tribunách s českými fanoušky. Sledujte exkluzivní zpravodajství Deníku z olympijské Paříže!