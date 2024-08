Jan Braun 27. 7. 2024

/OD ZDPRAVODAJE DENÍKU/ Pompézní zahájení olympijských her bylo pro Francouze silným zážitkem. A jistě nejen pro ně. O to víc pro ty, kteří ho mohli sledovat na vlastní oči. Tak jako Emmanuel Morel. Muž, který žije v Paříži 34 let, pozval do svého bytu na břehu Seiny přátele na párty. Šampaňské, červené víno, dobré jídlo a sledování ceremoniálu. Dokonalý program na páteční večer.