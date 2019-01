Trutnov - Její výkony nikterak přesvědčivé nebyly. Ještě to není tak dávno, kdy Eva Vrabcová-Nývltová uvažovala o konci sportovní kariéry. Své místo v reprezentaci měla takřka jisté, umístění kolem padesátého místa na světových podnicích jí ale nestačila. Chtěla víc.

Eva Vrabcová-Nývltová | Foto: ČTK/Michal Doležal

Jenže pak se cosi změnilo. Nejlepší česká běžkyně na lyžích současnosti najala nového kondičního trenéra a na olympijských hrách v Soči 2014 vybojovala skvělé páté místo v závodě na 30 kilometrů volnou technikou. Loni ho potvrdila devátým místem na mistrovství světa.

Ba co víc. Devětadvacetileté Vrabcové učarovala i atletika. A letos si s českými běžkyněmi nebere žádné servítky. Při své půlmaratonské premiéře v Ústí nad Labem zaběhla druhý nejrychlejší čas české historie. V traťovém rekordu pak obhájila titul v závodu Praha – Běchovice. Před sebe navíc pustila jen deset mužů. „Přitom se letos připravuju premiérově úplně sama," řekla České televizi. „Ten závod byl fantastický a maximálně jsem si ho užila."

Vrabcová – Nývltová ovládla i několik závodů Run Tour, až triumf na půlmaratonu v Ústí nad Labem ji však utvrdil, že jde správným směrem. „Právě ten čas mě motivoval k tomu, abych zkusila i maraton," líčí česká běžkyně.

Maratonská výzva má totiž olympijský nádech. Po třech zimních hrách by ráda zkusila i ty letní – v Riu de Janeiru 2016. „Nominace do Ria by byl velký splněný sen, ale limit bude hodně přísný, takže to bude velice obtížný úkol," uvažuje. „Každopádně na jaře na jednom maratonu chci startovat a doufám, že to bude v Praze. V tuhle chvíli to tak plánuju."

Pokud by Vrabcová-Nývltová na jaře uspěla, zařadila by se do vybrané společnosti, kde jsou prozatím jen tři české závodnice. Kromě rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, kterou start na letních hrách teprve čeká, okusily obě olympiády lyžařky – cyklistky Kateřina Nash a Kateřina Neumannová.

Na nelehký úkol není Vrabcová-Nývltová sama. Její tým pracuje jako dobře promazaný stroj. „Můj tým se o mě opravdu stará po všech směrech a doufám, že to tak i zůstane," plánuje.

Zatím lyže a běh úspěšně kombinuje, navzdory plnému závodnímu kalendáři. „Prioritou je teď pro mě Tour de Ski. Ještě mě považujte za běžkyni na lyžích," směje se. „Těžko ale odhadovat umístění, uvidíme po prvních závodech."

A po těch posledních? Přijde útok na Rio. Z elitní běžkyně na lyžích může být světová vytrvalkyně. „Určitě přijde doba, kdy pro mě lyžování nebude sport číslo 1," přiznává. Pomoct by jí mohla i atletická legenda Jarmila Kratochvílová. „Jsme tak domluvené. Až skončím s lyžováním, mohly bychom spolupracovat. Rezervy v technice i třeba v rychlosti mám obrovské. Nikdy jsem nic takového netrénovala."

Vyslyší Vrabcová-Nývltová vábivé olympijské volání? ⋌

(kos)