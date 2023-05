Ondřej Fejfar si může zaknihovat další velký úspěch. Reprezentant AK Kroměříž vybojoval na mistrovství republiky v maratonu stříbrnou příčku.

Pražský maraton, Ondřej Fejfar | Foto: Pavel Fejfar

V Praze zaběhl čas 2:19:54. Titul získal za čas 2:19:14 Vít Pavlišta ze Slovanu Liberec, bronzovou pozici obsadil Yann Havlena (VSK Univerzita Brno, 2:20:23). Další kroměřížský vytrvalec Tomáš Blaha skončil v čase 2:42:45 sedmadvacátý.

Fejfar v hlavním městě poprvé v kariéře v maratonu pokořil čas pod 2 hodiny a 20 minut. Po Róbertu Štefkovi, Pavlu Faschingbauerovi, Janu Kreisingerovi a Jiřím Homoláčovi je tak pátým vytrvalcem v barvách AK Kroměříž, jemuž se to podařilo.

Na vynikajícím výsledku má velký podíl jeho žena Julie a téměř celá jeho rodina, kteří mu fandili přímo u trati. Manželka Julie Ondru neskutečně podporuje a v průběhu závodu mu mimo jiné zajišťovala občerstvení na dvou občerstvovacích stanicích.

,,Příprava na Pražský maraton ale nebyla ideální. Na konci února jsem byl na operaci, proto jsem v únoru téměř netrénoval. Po operaci jsem se však rychle vrátil k tréninkům a postupně jsem tréninkové dávky zvyšoval. Dva týdny před mistrovským maratonem jsem odjel na vysokohorské devítidenní soustředění do italského Melaga, kde jsem naběhal poslední kilometry a vyladil formu na závod v Praze,“ prozradil Ondřej Fejfar.

Před maratonem v hlavním městě se cítil dobře. Hlavně proto, že se mu podařilo dohnat tréninkové manko a na závod se důkladně připravit.

,,V závodu jsem se chtěl co nejdéle udržet se v nějaké větší skupině, ideálně s nejlepší ženou a s ní běžet co nejdál. V početné skupině jsem se udržel, ovšem Etiopanka Worknesh Edesa se po 10 kilometrech odpoutala od nejlepších Čechů. Já jsem pak zhruba do 24 kilometru běžel ve větší skupině. Poté jsem na Víta Pavlištu a na Vladimíra Marčíka ze Škody Plzeň začal ztrácet. 6 kilometrů před cílem jsem ovšem předběhl Etiopanku a v průběhu 37. kilometru také Vladimíra Marčíka a ve zbytku závodu jsem si bezpečně doběhl v rámci mistrovství republiky v maratonu pro druhé místo,“ popsal vývoj závodu Fejfar.

Klíčové pro něho bylo, že lehce přepálil začátek závodu a že se dlouho držel českých favoritů.

,,Navíc jsem neměl žádnou krizi, a proto jsem zaběhl skvělý čas pod 2:20 hod,“ pochvaloval si atlet z Vrchlabí hájící barvy AK Kroměříž Ondřej Fejfar.

Závod se konal v rámci Prague International Marathonu v Praze. Mužů doběhlo do cíle 4216. Fejfar byl celkově 15, Tomáš Blaha 67. Vítězem se stal v novém traťovém rekordu 2:05:09 Keňan Alexander Mutiso.