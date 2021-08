Další nositel barev atletického klubu z Kroměříže Tomáš Blaha skončil v čase 1:51:52 třiadvacátý. Prvenství vybojoval Keňan Gikuni Geoffrey Ndungu (1:32:30).

Závod byl zároveň mistrovstvím republiky v dlouhém horském běhu. V něm Fejfar získal bronzovou medaili. Tomáš Blaha obsadil v kategorii čtyřicátníků druhé místo.

Start i cíl byl v centru Janských Lázní v prostoru kolonády. Trať vedla horským terénem v okolí Černé hory mezi Janskými Lázněmi a Pecí pod Sněžkou.

,,Byl to můj nejdůležitější závod v letošní sezoně. V posledních měsících jsem k němu směřoval veškerou přípravu. Tři týdny jsem byl v Alpách, kde jsem absolvoval také tři horské závody. Dva v Rakousku a jeden v Itálii. Nejdůležitější a nejnáročnější bylo soustředění v Livignu. V Krkonoších jsem chtěl uspět a to se mi podařilo. A to i přesto, že mě v týdnu před závodem skolila nějaká viróza a nachlazení a já jsem několik dnů nemohl vůbec běhat. Naštěstí jsem nic neztratil ze své formy,“ těšil se Ondřej Fejfar na závod.

Ten na téměř domácí trati v okolí Černé hory a Janských Lázní před startem věděl, že když bez problémů přežije počáteční strmé stoupání po sjezdovce, tak v závodu uspěje. Houpavá a až na začátek běžecká trať mu totiž seděla.

,,Tak to také bylo. V průběhu závodu jsem se postupně propracoval z jedenáctého místa až na konečnou sedmou příčku. Přede mnou byli pouze tři Keňané, Slovinec Timotej Bečan, skvěle běžící Marek Chrascina z Třince a Jiří Čípa z Univerzity Brno,“ prozradil Fejfar.

K povedenému výsledku pomohla i spousta přátel a rodinných příslušníků. Ti ho podél trati pořád povzbuzovali a hnali dopředu.

,,Přímo na místě mi fandili taťka Pavel Fejfar, strýc Aleš Fejfar, přítelkyně Julie, trenérka Jaroslava Grohová s celou rodinou a spousta dalších Vrchlabáků a Krkonošáků. Na dálku mi držel palce také masér Karel Kuchynka,“ děkoval za podporu vytrvalec z Vrchlabí reprezentující AK Kroměříž.

,,A tak jediná kaňka po vydařeném závodě byla informace, že listopadové mistrovství světa v běhu do vrchu v Thajsku, kde bych byl pravděpodobně nominovaný, se odkládá až na únor 2022,“ mrzí Ondřeje Fejfara.

Ten si po závodě naordinoval několik dnů klidový režim. Únavu vyjížděl na kole, postupně lehce vyklusával po trávě.

Tři nejpomalejší kilometry Ondřeje Fejfara v Krkonošském půlmaratonu 2021:

9:05 (3 km), 8:13 (15 km), 7:13 (5 km).

Tři nejrychlejší kilometry Ondřeje Fejfara v Krkonošském půlmaratonu 2021:

2:44 (18 km), 2:48 (19 km), 2:57 (11 km).