Do Prahy na Folimanku cestovalo sedm statečných hradeckých hráčů. Čekal je souboj se silným USK, třetím celkem tabulky. Důvod oslabení je znám: kabinu Sokolů v posledních dvou týdnech navštívil nezvaný host Covid-19. Na marodce zůstali Mráz, Šoula, Škranc a Ondřej Peterka. U posledně jmenovaného je třeba se zastavit. Kapitán hradeckého týmu chyběl v prvním utkání za tři a půl roku, co jsou Královští sokoli v Kooperativa NBL!

USK Praha – Královští sokoli Hradec Králové 104:89 (30:26, 62:40, 85:61). Body: Kyzlink 24, Mangas 17, West 16, Štěrba 15, Vlk 10, Bátovský 6, Vrábel 5, Macháč 4, Švec 3, Petružela 2, Vyroubal 2 – Pešakovič 26, Sedmák 18, Vujovič 16, Goga 14, Pavlovič 13, Kantůrek 2. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Jedlička. Fauly: 17:14. Trestné hody: 11/7 – 20/14. Trojky: 19:9. Doskoky: 32:32. Diváci: 376.

Východočeši podali u favorita srdnatý výkon, ale na domácí basketbalisty prostě neměli v jediném, a to hlavním faktoru. Rozhodla střelba, respektive koncert domácích z trojkové vzdálenosti. Celek USK úspěšně zakončil o deset trojkových pokusů více než hosté.

Basketbalisté Hradce Králové prohráli na palubovce USK Praha 89:104.Zdroj: USK Praha„Pro nás to bylo na horké půdě těžké. USK se doma daří a my jsme nehráli čtrnáct dní pět na pět, tak to je. Nakonec je výsledek ještě přijatelný. Musím říct, že soupeř fantasticky střílel trojky. My jsme ho občas dokázali přibrzdit, ale chvílemi to byl jeho střelecký koncert,“ pronesl Lubomír Peterka, kouč hradeckého družstva.

„U nás je asi největší pozitivum, že jsme to nevzdali. Bojovali jsme, vydali jsme se, ale bylo to náročné v sedmi lidech. Korona nás dost oslabila. Dva týdny jsme na tréninku hráli tři na tři a teď pět na pět,“ doplnil Adam Goga, křídelník Královských sokolů.

Teď je třeba si odpočinout a dát se rychle do kupy, neboť již v úterý čeká Hradec dohrávka 11. kola v Brně (17.30).