Nadějní plavci trutnovské Lokomotivy mají za sebou sérii mezikrajských přeborů. Pod Krkonoše putovaly zlaté, stříbrné i bronzové medaile, padaly desítky osobních rekordů. Trenér Pavel Pokorný tak s výkony svých svěřenců musel být spokojen.

Trutnovští plavci na stupních vítězů? V Chrudimi ani domácím bazénu rozhodně nešlo o nic neobvyklého. | Foto: Pavel Pokorný

Trutnovští plavci za sebou mají další úspěšné akce, jimiž v posledním období byly krajské přebory žactva Královéhradeckého a Pardubického kraje. Ty zároveň představovaly jedinou kvalifikaci na nejvyšší celorepublikové soutěže v jednotlivých kategoriích a zahájeny byly v chrudimském bazénu, kde se sešli plavci ve věku deseti a jedenácti let. Z trutnovského oddílu se klání účastnilo 11 plavců a vedli si nad očekávání úspěšně.

Na stupně vítězů se jich v kategorii do 11 let prosadilo hned několik. Eliška Thamová zapsala jednou první místo, dvakrát stříbro a ke všemu šest osobních rekordů. Adéla Prokopcová brala jednu bronzovou medaili a osobák padl ve třech případech. Pět osobních rekordů zapsal do statistik Sebastian Baranec, jenž své výkony podtrhl i bronzovou medailí, ještě úspěšnější pak byl Antonín Cink s dvěma třetími místy a šesti (!) životními maximy.

Trutnovští plavci na mezikrajských přeborechZdroj: Pavel PokornýDařilo se však také v kategorii do deseti let. Stříbro na padesátce znak si zcela překvapivě ve velkém osobním rekordu připsal Šimon Hofmann, který bazén opouštěl s pěti osobáky. Úspěšní byli Trutnováci také ve štafetách. Kvartet Prokopcová, Cink, Thamová, Baranec skončil třetí na trati čtyřikrát 50 metrů polohovým závodem, v kraulu pak skončilo druhé seskupení Cink, Baranec, Thamová, Krejčová.

„I ostatní bojovali příkladně a většinou plavali v osobních rekordech. Z celkem dvaašedesáti startů padlo osmačtyřicet osobních rekordů! Odvedli jsme maximum a nyní nezbývá než čekat, komu předvedené výkony budou stačit ke kvalifikaci na Pohár České republiky,“ chválil své svěřence trenér Pavel Pokorný.

Další zastávkou byl domácí bazén, kde o nominaci na MČR bojovali žáci ve věku 12 let a starší. V těžké konkurenci řady republikových medailistů si domácí závodníci v počtu jedenácti plavců vedli vcelku úspěšně, když vybojovali pět zlatých, jedenáct stříbrných a devět bronzových kovů.

Medailové sbírky

Matěj Havlík (1-4-1)

Martina Šlechtová (1-2-2)

Barbora Hylenová (0-4-3)

Šimon Hofman (0-0-2)

Tereza Umlaufová (0-0-1)

Eliška Voborníková (0-0-1)

Ve štafetových závodech domácí vylovili tři zlaté, dále po jedné stříbrné a bronzové medaili.

Posledním mezikrajským přeborem byl první červnovou sobotu závod nejmladších plaveckých nadějí z Královéhradeckého a Pardubického kraje v kategoriích do osmi a devíti let. „Pro plavce to byl vlastně mistrák, protože v těchto kategoriích se celorepublikové soutěže nekonají,“ objasnil Krkonošskému deníku trenér Pokorný.

Z oddílu Lokomotivy se zúčastnilo pět chlapců a tři dívky. Podle předpokladu se nejvíce prosadila děvčata z A družstva. Natálie Bednářová zvítězila ve všech svých čtyřech startech a to ještě navíc ve výrazných osobních rekordech. Navíc na 50 metrů prsa překonala letitý oddílový rekord devítiletých. Skvělý čas 43.95 je zároveň i krajským rekordem v této kategorii. Na 100 metrů prsa zaostala za stejně „vousatým“ oddílovým rekordem pouze o 0.13 sekundy.

Kateřina Cinková si na své konto připsala dvě vítězství, dvě druhá místa a tři výrazné osobáky. Nikterak nezaostala ani Viktorie Čechová, která se s A družstvem připravuje teprve od ledna a zatím v omezeném rozsahu (bilance 0-1-1 a čtyři výrazné osobní rekordy).

Trutnovští plavci na mezikrajských přeborechZdroj: Pavel PokornýV kategorii do osmi let se neztratili členové závodní přípravky, přestože to pro ně byly první takto významné závody. Stanislav Kortan bral druhé a třetí místo, William Pozděna dva bronzy, Ondřej Šafránek dvě zlata a benjamínek Vilém Sucharda (ročník 2016) dvě první a jedno třetí místo.

Na trati 50 metrů volný způsob byly v této kategorii dokonce celé stupně vítězů trutnovské, ani osobáčky nechyběly. „Prosadili jsme se i ve štafetách. Jak na trati čtyřikrát padesát metrů volný způsob, tak v polohovém závodě brala vždy druhé místo za rivaly z Hradce Králové čtveřice Bednářová, Cinková, Šafránek, Krejčí,“ rekapituloval úspěšné závody Pavel Pokorný. (pp, tb)