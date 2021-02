Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Osobnost týdne: Tomáš Zohorna, hokejista Pardubic

Předčasně ukončil angažmá v KHL a vrátil se po téměř šesti letech do Pardubic, odkud do zahraniční soutěže odcházel. Český reprezentant Tomáš Zohorna hned v prvním utkání proti Olomouci přispěl k vítězství Dynama, když dvakrát přihrával na gól. Ve Zlíně potom při výhře Pardubic sám skóroval a taky asistoval. Včera na ledě Sparty přidal svůj druhý gól, což nakonec stačilo Dynamu na bod. Pardubice každopádně získaly pro další průběh sezony velkou posilu. „Přijal jsem nabídku s tím, že chci udělat všechno, aby tým došel co nejdál,“ řekl Zohorna.