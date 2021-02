Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

David Krahulec, házenkář Jičína. | Foto: HBC Ronal Jičín

Osobnost týdne: David Krahulec, házenkář Jičína

Házenkáři Jičína se dostali do herní pohody, když vyhráli poslední tři extraligové zápasy. Obrovskou zásluhu na tom má křídelník David Krahulec. Ten se při zdravotním výpadku dvou klíčových hráčů Ondřeje Šulce a Jakuba Kastnera pasoval do role střelce. V posledních čtyřech duelech nasázel 26 branek. Naposledy pomohl k zasloužené výhře v Kopřivnici, když zaznamenal pět gólů. Jičín se i jeho zásluhou zvedl a extraligovou tabulkou stále stoupá. Postup do play off, který je i cílem východočeského klubu, by už neměl utéct.