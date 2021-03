Fantom v hradecké brance bude litvínovské hokejisty strašit ještě dlouho. V předkole play off byl hlavním tahounem Mountfieldu, Verva z něho šílela. Poslyšte Mazancova čísla ze série, kterou Hradec Králové jasně vyhrál 3:0 na zápasy a postoupil do čtvrtfinále: počet zákroků 102, počet inkasovaných branek 2. Úspěšnost zásahů: 97,83 procent. Skoro neuvěřitelné, že?

Marek Mazanec, který po sezoně odejde do Třince, před play off vyhlásil, že touží po velkém úspěchu. Svá slova zatím potvrzuje bezvadnými výkony. Jen tak dál.

Hláška týdne: Jiří Letáček, fotbalista Pardubic

Je to vždy složitá situace. Když se zraní brankář, musíte okamžitě reagovat. Poprvé v tomto ročníku fotbalové FORTUNA:LIGY zasáhl do hry dvaadvacetiletý gólman Jiří Letáček. Rychlý nástup do akce. „Trenéři mě uklidňovali, že se beze mě hrát nemůže. Trenér mi řekl, ať dělám to, co v tréninku. Cítil, že mám teď formu. Hlavně, ať se z toho nepodělám,“ popisoval Letáček po utkání. V Opavě, která hrála celý druhý poločas přesilovku, inkasoval jen jednou, když musel čelit penaltě Tomáše Smoly.

Poznámka Pavla Krále: Loučila se legenda. Díky, Ondro!

Těch zážitků byla spousta. Národ ho miloval, tribuny svými výkony přiváděl do varu. Jeho stojky v hojných časech braly dech. Ondřej Moravec, nejlepší český biatlonista historie, se včera definitivně rozloučil s bohatou kariérou. Symbolicky v Novém Městě na Moravě. Jen škoda, že bez fanoušků, kteří by téhle legendě dozajista dlouhé minuty aplaudovali.

Osmnáct let ,,válel“ rodák z Ústí nad Orlicí mezi absolutní elitou. Z olympiád či mistrovství světa přivezl devět medailí! Další velké úspěchy přidal v závodech Světového poháru. Fanouškům v hledišti i u obrazovek nachystal skvělé zážitky. Také projevy po závodech měly svůj půvab. Za nic se neskrýval. Vždy mluvil na rovinu, bez výmluv. Kolikrát nešetřil sebekritikou. I za to zaslouží obdiv. Proto zůstane v srdcích nejen jako skvělý sportovec, ale i člověk. Stejně jako velikáni Björndalen či Fourcade i Moravec v neděli dojel do cílové rovinky. A podobně jako Nor či Francouz zanechal nesmazatelnou stopu.

Teď dostane přednost rodina, s níž žije v Letohradu. Ondro, díky za všechno!

Glosa Martina Jůzka: Milá nabídka z Pekingu

Očkování proti koronaviru? Dnes a denně slyšíte o potížích, zpožděných dodávkách, ze všech stran se na vás hrnou zprávy o možných vedlejších účincích. A najednou se objevila informace, která (minimálně v Česku) zapadla. Čína by ráda poskytla svou vakcínu sportovcům.

Abyste tomu dobře rozuměli - komunistická země, kde začala celá pandemie, je ochotna naočkovat olympioniky a jejich doprovod. Jak pro letošní letní hry v Tokiu, tak pro zimní hry v Pekingu, které by se měly konat příští rok. „Milá nabídka,“ vzkázal (a souhlasil) prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Pozor, očkování není povinné. Zatím. Je tedy důležité si říct, co že se to skrývá za touto ochotou. Zaprvé: nebylo by to zadarmo. Ovšem co je zásadní, Čína by tím dostala své látky Sinovac a Sinopharm mnohem dál než jen na Filipíny či do Emirátů („nejzápadnější“ zemí, kam Čína dodává vakcínu, zůstává Maďarsko). Zadruhé: v Pekingu dobře ví, že svým přístupem podráždí rivaly. Stalo se. Japonci okamžitě reagovali, že o žádné neschválené „preparáty“ z Číny zájem nemají.

Už to chápete? Celé je to jen vyčůranost - a politika.