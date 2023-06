Na milovníky běhu jakkoliv dlouhých tratí jsou připraveny závody nejen na dvacet, ale také na pět a deset kilometrů. Na své si v Trutnově přijdou také nejmenší závodníci.

V příjemném prostředí trutnovského lesoparku se proběhnou účastníci 10. ročníku oblíbeného závodu. | Foto: archiv Deníku

Znovu po roce si sportovní nadšenci nejen z Trutnova a širokého okolí budou moci zaběhnout oblíbený půlmaraton. Ten bude hostit trutnovský lesopark a jelikož půjde o jubilejní 10. ročník, sluší se při této příležitosti oznámit nový název akce, jímž bude Hitachi Energy Trutnovská 20.

„Rozhodli jsme se tak učinit vzhledem k charakteru a délce závodu. To však není jediná novinka, kterou jsme si pro závodníky přichystali. S ohledem na to, že se uvidíme již podesáté, připravujeme speciální upomínkové ceny a trofeje s odkazem na lesopark,“ vzkázali svým tradičním i novým účastníkům organizátoři letošního ročníku.

Startovné

Dětské kategorie online 30 korun, na místě 50 korun

Závod na 5 kilometrů online 200 korun, na místě 300 korun

Závod na 10 kilometrů online 300 korun, na místě 400 korun

Závod na 20 kilometrů online 450 korun, na místě 550 korun

Štafety (4x5 km) online 800 korun, na místě 1200 korun

Dějištěm letošního ročníku, jak už bylo prozrazeno, bude trutnovský lesopark. Hlavní dvacetikilometrová trať se poběží na pětikilometrových okruzích se startem, cílem a dvěma občerstvovacími stanicemi v areálu Paradráhy.

Pokud běžci preferují spíše kratší vzdálenosti, zúčastnit se mohou závodů na pět či deset kilometrů. A co víc. Ti, kteří rádi budují týmového ducha, si zase mohou vyzkoušet závod štafet. Při Hitachi Energy Trutnovské 20 se navíc myslí i na děti. Pro ty je připraven nejen závodní program se spoustou odměn v cíli, ale také bohatý doprovodný program. Kdo tedy chce zažít prima den, bude v sobotu v Trutnově vítán. Přihlašování do závodu je stále k dispozici na webu www.trutnovska20.cz a hlásit se lze do dne závodu. Pořadatelem závodu je Kasper - Swix Team ve spolupráci s HITACHI ENERGY.

