Harrachov – Vítězem 2. ročníku ankety O nejlepšího závodníka v severské kombinaci České republiky sezony 2009-2010 se stal podle očekávání suverénně Pavel Churavý. První místo v kategorii trenér obsadil reprezentační kouč Luděk Šablatura, nejlepším juniorem se stal Lukáš Jančík.

PAVEL CHURAVÝ. Nejlepší český sdruženář, člen liberecké Dukly. | Foto: Deník/ Petr Šimr

„Anketa naplno potvrdila, že právě v této sezoně vyvrcholilo čtyřleté úsilí o zvýšení prestiže české severské kombinace. Na tom, že se to podařilo, má velkou zásluhu trenér Luděk Šablatura, pro něhož byl právě uplynulý olympijský rok nesmírně náročný. Pavel Churavý se stal znovu zaslouženě domácí jedničkou, neboť výkonnostně snese srovnání s absolutní mezinárodní špičkou. Lukáš Jančík má v sobě nepochybně potenciál a lze si jen přát, aby ho v blízké budoucnosti využil,“ ohlíží se za výsledky ankety Radek Cikl, předseda Úseku severské kombinace Svazu lyžařů České republiky.



O obhajobě prestižní sdruženářské trofeje letos nebylo v případě Pavla Churavého sebemenších pochyb. Pátého muže ze Zimních olympijských her ve Vancouveru a sedmého v konečném pořadí tohoto ročníku Světového poháru, dali na nejvyšší příčku shodně všichni tipující, jimiž byli trenéři, závodníci, činovníci a novináři píšící o severské kombinaci. O druhou pozici svedli souboj Churavého reprezentační i kluboví kolegové z Dukly Liberec. Miroslava Dvořáka, loni třetího, nakonec posunul na stříbrný stupínek titul mistra republiky, který získal minulý týden v Harrachově. Třetí tentokrát skončil Tomáš Slavík. Dominantní postavení této trojice podtrhuje i to, že pouze dva účastníci ankety volili v této kategorii jiného závodníka – olympijského náhradníka Petra Kutala.



„Jsem samozřejmě rád, že se mi podařilo obhájit prvenství v anketě. Myslím, že je to korunování mých výkonů v celé minulé sezoně, kterou mohu určitě označit za životní. Jediné, co mi v ní chybí, je snad pouze titul mistra republiky. Doufám, že se mi stejně úspěšně bude dařit i dál. V příštím roce je cílem světový šampionát v Oslu, kde bych chtěl navázat na své letošní výsledky,“ komentoval výhru v anketě Pavel Churavý.



Mezi juniory si loňské pořadí mezi sebou prohodili Lukáš Jančík s Lukášem Havránkem.



Slavnostní vyhlášení ankety a dekorování nejúspěšnějších závodníků i trenérů se uskuteční na 2. reprezentačním plesu severské kombinace, který se uskuteční v sobotu 27. března od 19 hodin ve Sporthotelu Rýžoviště v Harrachově.



Výsledky 2. ročníku ankety O nejlepšího závodníka v severské kombinaci ČR:



Závodníci: 1. Pavel Churavý 150 bodů, 2. Miroslav Dvořák 77, 3. Tomáš Slavík (všichni Dukla Liberec) 68. Trenéři: 1. Luděk Šablatura (reprezentace ČR) 131 bodů, 2. Vladimír Šmíd (asistent reprezentace ČR) 59, 3. Patrik Chlum (JKL Desná) 24, …5. Čestmír Kožíšek (LSK Lomnice nad Popelkou) 19. Junioři: 1. Lukáš Jančík 127 bodů, 2. Lukáš Havránek 88, 3. Lukáš Rypl (všichni Dukla Liberec) 37.