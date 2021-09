K působení v Pardubicích ho přesvědčily dlouhodobě vysoké klubové ambice, silný kádr a že se na trenérskou lavičku posadil Dino Repeša. A hlavně fakt, že v organizaci už nebude působit zmíněný americký provinilec. „T.J. jsem odpustil, ale být s ním v jednom týmu by nedělalo dobrotu,“ řekl pro Deník. Pikantní pro něj budou derby s Hradcem Králové. Tam mu umožnili restart po nevydařeném období na americké univerzitě a na Sokoly nedá dopustit. David Pekárek není jediným basketbalistou v rodině. Navázal na svého otce a pod koši se prohání i jeho bratr. Původně však chtěl udělat kariéru ve fotbale, protože sport s oranžovým míčem byl všude kolem něj.

Váš přestup do Pardubic vyvolal menší haló s ohledem na incident v play off. Klepal si někdo na čelo, že jdete do klubu, jehož hráč vám dal pěstí?

Upřímně řečeno, žádné podobné ohlasy skrz ten incident jsem nezaznamenal. Všechno se odvíjelo standardně jako při jiném přestupu.

Nicméně, neříkal jste si bezprostředně po inzultaci, že o Pardubicích už nechcete v životě slyšet?

To úplně ne. Ale, kdyby měl T.J. Dunans v pardubickém klubu pokračovat, tak bych do Beksy nešel. Myslím si, že by nebylo ideální být spolu v jednom týmu.

V jednom týmu by to nešlo

Podmiňoval jste si příchod tím, že už Dunans v Pardubicích nebude, nebo už byl jistý jeho konec?

Potom, co se přihodilo, bylo pravděpodobné, že T.J. v Bekse pokračovat nebude. Jednání sice byla v začátcích, ovšem z obou stran vyplynulo, že by nedávalo smysl, abych do Pardubic šel, když tam Dunans zůstane.

Naznačujete, že byste s nim nemohl být v jednom týmu. Umíte podle křesťanské zásady odpouštět?

Určité věci dokážu odpustit. V tomto případě jsem mu také odpustil, ale opakuji být s ním v jednom týmu by nedělalo dobrotu.

Omluvil se vám T.J. Dunans a případně jakou formou?

Ano. Po posledním čtvrtfinále v Pardubicích za mnou přišel a omluvil se mi.

Vysvětlil vám své pohnutky. Proč vás knokautoval?

Tvrdil, že se nejednalo o nic osobního. Mluvil o zkratu a já byl asi nejblíž, na kom si mohl vybít nějakou frustraci.

Proč jste si vybral Pardubice, respektive čím vás nabídka Beksy zaujala?

Pardubice dlouhodobě vnímám jako profesionální klub s vysokými ambicemi. Já sám mám ty nejvyšší ambice, takže v tom jsme si notovali. Navíc vedení přivedlo kvalitního trenéra, který v posledních dvou letech udělal s USK Praha vynikající výsledky. Nabídka mě velice zaujala a dlouho jsem nad ní nepřemýšlel.

Máte mínění proč vás Pardubice kupovaly?

To je spíše otázka pro management klubu. Již nějakou dobu hraji v Kooperativa NBL, takže mám nějaké zkušenosti. Asi se jim líbila moje předváděná hra. A zapadám jim do konceptu, který tady chtějí tvořit.

Čím můžete Bekse pomoct?

Rychlostí, střelbou a dravostí. Pořád jsem ještě mladý, tudíž ten elán ještě přenáším do týmového pojetí.

A nebo jen chtěli ukořisit hráče, kterým jim zápas co zápas škodil. Skoro to vypadá, jako by vám v Hradci vtloukli do hlavy, že Pardubice musíte vždy porazit?

(směje se) Tak to samozřejmě nebylo. Ale je pravda, že kromě prvního roku, paradoxně právě v Hradci, se mi proti Pardubicím vždy dařilo. Ať už olomouckém nebo kolínském dresu. Možná to byla jenom náhoda. Asi to nemělo dělat nic s tím, že jsem sem pak šel.

Možná to ale nebyla náhoda. Nemohlo to být tím, že vám vyhovoval pardubický styl, přesněji řečeno fakt, že v Bekse neměli tolik kvalitních hráčů na bránění vašeho postu?

Připouštím i tuto možnost. Nicméně v loňské sezoně Pardubice patřily ke kvalitním týmům. Přestože měly spoustu zraněných, tak pořád dokázaly porážet top celky. Zůstal bych u té náhody.

Může být trenér Dino Repeša takovým X-faktorem letního přestupového období s výhledem do vzdálenější budoucnost pro klub i vás osobně?

Jak jsem říkal, Dino byl stoprocentně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro Pardubice. Zaznamenal jsem, co dokázal v USK s hodně mladým týmem, bez nějakých velkých hvězd. V loňské sezoně jim chybělo málo a mohli hrát semifinále. Odvedl tam velký kus práce. Když jsme se spolu poprvé bavili, tak jsem z jeho slov vycítil, že je také hodně ambiciózní. Chce se stejně jako já neustále posouvat. To nás hned na začátku spojilo.

Repeša je mladičký trenér, prakticky váš vrstevník. Můžete být skoro kamarádi, vyhovuje vám tato skutečnost?

Úplně kamarádi asi být nemůžeme. Přeci jenom je to trenér a musí být mezi ním a hráči nějaký rozestup. On si to jako profesionál dobře uvědomuje a za nějaké své mantinely už nás nepouští. Výhodou ale může být, že nám mladším klukům více rozumí. Třeba co se týká životního stylu, který už je trochu odlišný než u starších hráčů.

Zakotvit na delší dobu

V posledních sezonách jste působil v klubech bez větších ambicí na play off. Pro vyřazovací boje vás pak různě půjčovaly. Nebyl další důvod zakotvit někde, kde mají vysoké cíle? Zkrátka už žádné šibování.

Když jsem byl v Olomoucku, tak jsme cíl hrát play off měli. Jenže průběh sezony ovlivnila finanční situace klubu. Musel dokonce odejít Lukáš Palyza. Už před koronou jsme přišli o jednu zahraniční posilu. Do toho přišla zranění a my jsme nebyli schopni se zformovat a dosáhnout lepšího výsledku. Přesto jsme nehráli až zas tak špatně. V silně okleštěné sestavě jsme nasbírali spoustu těsných proher. Teď jsem rád, že v průběhu sezony už nebudu muset hledat nové adresy.

Nově vybudovaný tým Pardubic budí respekt. Co říkáte na jeho aktuální sílu?

Letos budeme hodně silní a doufám, že uděláme pořádný úspěch. Přípravné zápasy naznačují, že soupeři v Kooperativa musí zbystřit. Ano, několik utkání jsme prohráli, ale nastupovali jsme proti velice kvalitním celkům.

Jako jeden ze dvou hráčů současné Beksy obhajujete medaili z loňského ročníku Kooperativa NBL. Ve vašem případě bronzovou. Kam míříte v letošní sezoně?

(zamyslí se, usměje se) Nikdo v našem týmu nemíří níž než do finále. Pardubice v posledních letech končily už ve čtvrtfinále. Před tím v semifinále, i když měly kádr dostávat se dál. Doufám, že se nám to podaří změnit a to finále konečně vybojujeme.

Pojďme k vaší minulosti. Váš táta je bývalý ligový hráč. Bylo tedy o vašem sportovním osudu rozhodnuto už před narozením?

To ne. Od nějakých osmi let jsme hrál fotbal za Sigmu Olomouc. Hrozně mě to bavilo. Ze začátku jsem se basketu stranil, protože byl všude kolem mě. Možná jsem chtěl udělat přesný opak a hrát fotbal. Jenže později mě geny dostihly a já na konci fotbalových tréninků dribloval s míčem. Pak už to nevyhnutelně směřovalo k tomu, že jsem se od jedenácti začal věnovat basketbalu naplno.

Byl jste vizionář, protože s vaší výškou byste měl ve fotbale problém s koordinací. Jaký jste vůbec zastával post?

To je pravda. V těch žákovských kategoriích se to hodně střídalo. Pochopitelně jsem rád dával góly, takže se mně nejvíce líbilo na postu útočníka nebo ofenzivního záložníka, kde jsem také nastupoval.

Proč jste se v dorosteneckém věku vydal do Prahy, konkrétně do klubu GBA?

Tehdy jsem se rozhodoval mezi Prahou a Nymburkem. V Praze připadaly v úvahu dvě organizace: USK a GBA. Vycítil jsem, že největší prostor ke zlepšení dostanu v GBA. Této volby vůbec nelituji.

Neměl jste už při přemístění do Prahy v té době hlavě myšlenku změnit v názvu GBA jedno písmeno a vydat se za moře?

(úsměv) Jako každý mladý basketbalista, jsem snil o NBA. Jenže z podobného snění vás na univerzitě rychle vyléčí. Realita je drsná. Do Ameriky jsem přicházel jako lídr svého týmu U19 v České republice. Jenže podobných lídrů se nás sešlo v jednom družstvu deset. Ti kluci přicházeli z top středních amerických škol. Konkurence tam byla obrovská a bylo strašně těžké se mezi nimi prosadit.

Stala se tedy pro vás NBA sci-fi?

Asi bych nevolil slovo sci-fi. Bylo mi ale jasné, že to bude extrémně náročné. Navíc mi trenér moc nedůvěřoval a já na univerzitě tolik zápasů neodehrál. Neměl jsem prostor ke svým nejlepším výkonům. Takže nebyla šance na sebe více upozornit a zaujmout někoho z NBA.

Hodně dole po americké misi

Co vám dalo působení ve Spojených státech a co jste musel udělat po basketbalové stránce, abyste udržel v NCAA krok s ostatními spoluhráči?

Především jsem se musel spravit po fyzické stránce, protože z dorostu jsem vyšel hodně hubený. V tom mi Amerika pomohla. Basketbal na univerzitní úrovni je někde úplně jinde. Každý trenér má k ruce pět asistentů. Péče o hráče i tým byla nadstandardní. To mi dalo hodně. Dále jsem se naučil basketbal jinak po taktické stránce. A samozřejmě jsem se zdokonalil v angličtině.

Po návratu jste prý měl problém přizpůsobit se životnímu stylu v České republice. Jak tomu mám rozumět?

On to nebyl vyloženě problém. Nicméně po těch čtyřech letech za mořem se jednalo o velkou změnu. Mentalita Američanů je úplně jiná než tady. Přivykal jsem si delší dobu. Nakonec jsem se přizpůsobil. Musel…

Můžete zmínit nějaký rozdíl mezi oběma národy, spíše obyvateli těchto zemí?

Vypíchl bych dvě vlastnosti Američanů. Lidé jsou neuvěřitelně komunikativní a také hodně pozitivní. Ve všem se chtěli zlepšovat. Toho druhého chtěli porazit sportovní cestou a ne nějakými pomluvami, záviděním a vzdycháním, že soused má něco, co já ne. Každým coulem jsou Amíci ve všech oblastech větší profesionálové.

Vrátil jste se do GBA Praha, odkud zamířil v tu dobu do podprůměrného Hradce Králové. Sešel z očí, sešel z mysli, nebo proč zrovna tam?

Bylo to hodně zapříčiněné tým, že jsem na univerzitě neměl žádné statistiky. Respektive čísla na to, abych šel hned do lepšího týmu v Kooperativa NBL. Z Ameriky jsem odešel dřív, abych se basketbalově zachránil. Měl tu možnost odehrát nějaké zápasy v české lize. Potřeboval jsem se dát dohromady také po psychické stránce. Přiznávám, že jsem byl po americké zkušenosti hodně dole. Trenér mi basket poměrně nepříjemně znechutil.

Dá se říct, že vám Hradec pomohl z nejhoršího a vy teď na něj nedáte dopustit?

Ano. V Hradci jsem našel novou chuť, energii a motivaci. Dával pro mě smysl. Věděl jsem, že tam budu hodně hrát. To jsem přesně potřeboval. Jak se říká vyhrát se.

Jako Pardubák jste Hradci vděčný? Nyní vás ale čekají pikantní derby. Vnímáte, byť jako Olomoučan, rivalitu mezi oběma městy?

Už když jsem působil v Hradci, tak jsem derby vnímal jako jiný zápas. Motivace porazit soupeře z regionu byla vyšší. Po příchodu do Pardubic to vnímám podobně, pouze na opačné straně barikády. Myslím, že i mým příchodem budou zápasy o něco vyhecovanější. Uděláme všechno pro to, abychom Hradec porazili.

Je vám pětadvacet. Kariéru máte stále ještě před sebou. Co takhle navázat na mládežnická léta a pokusit se prodrat do reprezentace?

Tohle samozřejmě nechávám na trenérovi Ginzburgovi. Mohu pro to udělat jen to, že budu podávat takové výkony, aby si mě všiml. Třeba ho zaujmu a jednou pozvánku dostanu.

Český basketbal v posledních letech frčí, jenže v národním týmu je na vašem postu přetlak. Je vaše motivace o to vyšší dostat se do reprezentace, která je ve světové desítce než kdyby hrála skupinu B jako v nedávné minulosti?

Těžko říct. Já vlastně žádnou extra motivaci nepotřebuji. Jak jsem již říkal, sám o sobě jsme velmi ambiciózní a namotivovaný člověk. Jasně, že vnímám, jak je reprezentace nabitá. Kluci mají za sebou famózní úspěchy a těm, co za nároďák hrají, to určitě přeji.

Jak daleko je podle vás z Beksy do reprezentace?

(přemýšlí) To se uvidí po sezoně, možná už v jejím průběhu. V podobě Tomáše Vyorala už jednoho reprezentanta máme. Cesta je těžká ale není nereálná…

VIZITKA DAVIDA PEKÁRKA

Narozen: 26. 1. 1996, výška: 203 cm, pozice: 3, hráčská kariéra: BK Prostějov, GBA, Fordham University (USA), Královští sokoli, BK Olomoucko, BC Geosan Kolín, BK JIP Pardubice, mládežnické reprezentace.