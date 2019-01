Trutnov – Osm statečných vyrazilo do boje. Alžběta Řehůřková, Barbora Morávková, Aneta Pechancová, Martina Elhenická, Jana Zaplatilková, Petra Havelková, Kristýna Kultová a Adéla Morávková.

Alžběta Řehůřková. | Foto: archiv TJ Loko FM Servis Trutnov

V této sestavě se pustily v sobotu plavkyně TJ Loko FM Servis Trutnov do obhajoby loňského ligového zlata v soutěži družstev. Podle předpokladů se jejich účast v prvním kole ve Vysokém Mýtě změnila v pouhou formalitu. Povinný postup ozdobily výkonem 17 062 bodů a s velkou převahou si z prvního místa zajistily start v semifinále.



„Závody jsme jely z plného tréninku, pouze s jednodenním, respektive dvoudenním, odpočinkem. Do středy jsme trénovaly naplno dvoufázově, to se také u většiny z nás odrazilo na výsledcích,“ poznamenala trutnovská reprezentantka Aneta Pechancová. „Pravdou je, že ne všechny jsme tam měly své hlavní disciplíny. Trenéři to postavili tak, aby to bylo co nejpřínosnější pro družstvo. I přesto, že dosažené časy byly u velké většiny o několik vteřin za osobním maximem,“ dodala sedmnáctiletá plavkyně.



Nejlepších výsledků z jejich party dosáhla Alžběta Řehůřková. „Jsem překvapivě spokojená,“ usmívala se vítězka čtyř individuálních závodů, ke kterým přidala i dva triumfy ve štafetách. „Dvě stě prsa jsem plavala za 2:43, což je jen šest vteřin za mým nejlepším časem,“ hlásila..



Ve svojí parádní disciplíně, 400 metrů polohovce předvedla čas pět minut rovných. Osobák má o 16 sekund lepší. „Dobrý čas na to, že jsem závod plavala sama,“ prohlásila opora loňských mistryň.



Od semifinále jsou v soutěži závody rozloženy do dvou dní, ve Vysokém Mýtě se však tento program musel smrsknout pouze do soboty. „Byl to docela fofr. Hodně startů a dost za sebou, protože z každé disciplíny se plavaly jen tři rozplavby,“ prozradila Řehůřková, že jí po obědě už síly ubývaly. Její program se skládal z následujících závodů: dopoledne 200 m prsa, 400 m polohovka, 100 m prsa ve štafetě, odpoledne 100 m prsa, 200 m polohovka, 100 m kraul ve štafetě. „Nejsem vyloženě prsařka, a proto jsem toho poslední dva závody měla už dost. Ale dobrý,“ usmála se dvacetiletá dívka.

„Bety byla v podstatě jediná z nás, která předvedla slušné výkony,“ chválila ji Aneta Pechancová. „U sebe bych slušným nazvala jen závěrečný první úsek v kraulové štafetě, kterou jsme, jak se říká, o parník vyhrály,“ dodala o tři roky mladší trutnovská jednička, která v loňském roce na pomyslném krkonošském trůnu vystřídala právě Řehůřkovou.

Její náplň individuálních závodů v prvním kole tvořily 200 m motýl, 200 znak, 200 m polohovka a 100 m znak, což jsou pro Pechancovou vyloženě „sprinterské specializace.“



„Opravdu to byly moje doplňkové starty. Některé i na mé přání, protože jinde v sezoně si je nemám šanci zajet,“ dodala plavkyně Lokomotivy, která ve všech závodech skončila na druhém místě. Na 100 m znak a 200 m polohovce za oddílovými kolegyněmi Martinou Elhenickou, respektive, Alžbětou Řehůřkovou.



Semifinále soutěže družstev, kam se kvalifikovalo šestnáct nejlepších českých týmů, je naplánováno na druhý dubnový víkend, finále se poplave hned o týden později. „To už budou o poznání těžší závody,“ pravila Aneta Pechancová.