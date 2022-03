Věřím, že v play out uspějeme. Potřebujeme každého fanouška, hlásí kouč Martišek

Ačkoliv Trutnov do úvodní partie vstoupil skvěle a v průběhu atraktivního duelu vedl až rozdílem osmnácti bodů, radovaly se na konci hostující hráčky. Strakonice vyhrály 60:55 a už v úterý se na vlastní palubovce pokusí přidat druhý bod. Ať už duel skončí jakkoliv, páté utkání se uskuteční v pátek od 19 hodin znovu v hale při ZŠ Komenského.

Play out Renomia ŽBL, 1. zápas

Kara Trutnov - BK Strakonice 55:60 (21:13, 36:23, 47:39)

Body: Kozumplíková 15, Králová 13, Hindráková 10, Borsová a Finková 5, Potočková 3, Šmahelová a Vítová 2 - Horsáková 12, Rosecká 10, L. Vydrová 8, Junková, Machytková a Jánská 7, Jeništová 4, Hauserová 3, Tomšovicová 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Kremser, Karabínová. Fauly: 22:17. Trestné hody: 15/9 - 23/16. Trojky: 4:2. Technické chyby: 1:1 (Hindráková - Machytková). Diváci: 160. Stav série: 0:1.

V prvním poločase trutnovské porážce vůbec nic nenasvědčovalo. Agresivním basketbalem si domácí hráčky udržovaly vedení a po patnácti minutách svítil na ukazateli skóre stav 31:13. Předváděná hra musela bezmála dvě stovky trutnovských příznivců bavit a ještě za stavu 42:25 vypadalo vše pouze růžově.

První klíčové momenty přišly při strakonické šňůře dvanácti bodů, kdy Jihočešky snížily skóre na 42:37. Přesto Kara získala náskok zpátky a osm minut před koncem vedla poměrně vysoko 51:39.

Jenže následovalo strakonické repete. Tentokrát se svěřenkyně kouče Martínka dotáhly na 51:50 a od stavu 55:52 už do koše mířily jen ony. Zlomový koš zařídila půl minuty před koncem duelu hostující Vydrová a domácí hráčky tak palubovku opouštěly s hlavami dole.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Odehráli jsme vynikající první poločas, zejména v obraně. Dovolím si tvrdit, že jsme urazili štěstěnu v posledních dvou minutách, kdy jsme nedali jasné nájezdy zpod koše. Mohli jsme vést v poločase o dvacet bodů. Strakonice pak vycítily šanci, my jsme se dostali do křeče, byli jsme pasivní, hráli jsme pořád do plných, trápili se v postupném útoku a výsledkem je prohra o pět bodů. Strakonice sice vedou 1:0, ale série se hraje na tři vítězství.“

Lvicím spadl kámen ze srdce. Zvládly rozhodující pátou bitvu a jsou v semifinále

Trenér Petr MartínekZdroj: Jan BartošPetr Martínek, trenér BK Strakonice: „První poločas patřil Trutnovu na plné čáře. My jsme byli všude o krok později. Nestíhali jsme na útočné, ani obranné polovině, ztratili jsme dvaadvacet míčů. Nevyrovnali jsme se s agresivitou Trutnova a tlakem. Ve druhém poločase jsme zapnuli na jiný rychlostní stupeň, ve třetí čtvrtině jsme dokázali malinko zkorigovat výsledek. V poslední čtvrtině jsme rozdíl stáhli, získali sebevědomí a dokázali ho zúročit k vítězství v Trutnově. Jsme šťastní, vyhrát dvakrát v Trutnově je sen (před dvěma týdny v posledním kole základní části vyhrály Strakonice 58:50). Za holky jsem nesmírně šťastný, protože si to za jejich dřinu zasloužily. Máme první vítězství, které se bude muset potvrzovat. Bude to zřejmě hodně těžká série pro oba týmy.“

